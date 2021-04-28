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четверг, 29 апреля 2021 06:10

Малиновскому лучше остаться в "Аталанте"

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Украинский футболист 28-летний Руслан Малиновский забил в трех последних матчах за свой клуб — итальянскую "Аталанту". Поражал ворота "Ромы", "Болоньи" и "Ювентуса".

- После скандального ухода капитана Алехандро Гомеса (поссорился с тренером и в январе продали в испанскую "Севилью". — ГПУ) "Аталанта" пытается перестроиться, — говорит спортивный журналист 36-летний Леон Вургафт. - Главный тренер Джан Пьеро Гасперини действует вопреки даже собственным принципам. Пытается улучшить игру в обороне, разрабатывает тактические схемы. В такой ситуации все имеют шанс. К тому же два главных конкурента украинца — Марио Пашалич и Маттео Пессина — в последнее время отсутствовали из-за травм и коронавируса. А Иосиф Иличич стал очередной жертвой ссоры с Гасперини. Руслан - в хорошей физической форме и ни с кем не ссорится.

Украинец стал лидером "Аталанты"?

- В этой команде трудно стать лидером. Здесь много важных игроков и позиций. На самом деле, лидер один — тренер. Руслан отличается на такой позиции, которая претендует на лидерство — атакующего полузащитника. И разговаривает как лидер. Говорит о попадании в Лигу чемпионов любой ценой, сожалеет, что в последние два года команда не поборолась за победу в чемпионате. Но в матче против "Ювентуса" он вышел лишь на замену. И это после таких выступлений до этого. У Гасперини нельзя расслабляться ни на минуту. Так что говорить о лидерстве вряд ли уместно.

Какова его роль в тактических построениях Гасперини?

— В нескольких последних матчах Гасперини испытывал тактическую схему 4-2-3-1. Малиновскому она подходит, дает больше пространства, позволяет дирижировать игрой самостоятельно, чего он желает. Руслан не глубоко в атаке, ему не мешают другие игроки "Аталанты". При этом команда, которая не привыкла к новой схеме и осторожнее, играет медленнее, не так настойчиво прессингует. Что также плюс для Руслана, физическая мощь и выносливость которого все же и ныне уступают большинству партнеров.

С другой стороны, в матче против "Ювентуса" команда вернулась к главной схеме — с тремя центральными защитниками. И Малиновский ушел в запас. Вышел на поле, только когда Гасперини снова решил перейти на 4-2-3-1. Поэтому место в составе ему не обеспечено и зависит от схемы.

Возможно, после успешного периода стоит сменить клуб?

- Сейчас снова появились разговоры об "Интере", даже "Ювентусе". Гасперини по-прежнему способен раздражать своими кадровыми решениями, кажущимися нелогичными. Думаю, ему не удается "запустить" Руслана на полную мощность на длительное время. Вопрос в том, кто захочет его купить, какие там будут условия и требования, насколько он будет нужен тренеру. Пока я не вижу идеальной команды для этого игрока. А если так — лучше оставаться.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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