Луческу сделал то же, что и Лобановский 25 лет тому назад

Способность главного тренера киевского "Динамо" 75-летнего Мирчи Луческу сделать команду чемпионом Украины зависит от двух обстоятельств. Первая - собственно игра "динамовцев". Вторая - добрая воля на это от организаторов турнира.

Насчет игры. Ничего нового в тактике и построении "Динамо" с приходом румынского тренера не появилось. В отличие от Юрия Семина, Валерия Газзаева или Сергея Реброва, нынешний наставник не менял рисунок игры команды. Он остался таким же, как и при предыдущих тренерах. В чем же тогда заслуга Луческу?

Он сделал примерно то же, что Валерий Лобановский после возвращения в команду в конце 1996 года. Состав "Динамо" тогда остался прежним, как и игра. Лобановский лишь забрал из состава Леоненко и сделал нападающего Гусина опорным полузащитником. А еще — ввел строгую игровую дисциплину. И это дало результат.

Так же теперь поступил Луческу. Единственное отличие - в нынешнем "Динамо" нет игроков масштаба Реброва и Шевченко, которые были когда-то у Лобановского. Плюс в Лиге чемпионов теперь доминируют фактически сборные мира, которых в клубном футболе 1990-х не существовало. Отсюда и не такая успешная игра динамовцев в групповом турнире главного европейского клубного соревнования.

Сделанного Мирчей Луческу должно было хватить "Динамо" для борьбы за звание чемпиона Украины. Но есть не совсем футбольные обстоятельства, которые могут этому помешать. Вспоминаю весну 2012-го, когда "Динамо" во главе с Юрием Семиным вышло на первое место. А потом был матч в Донецке, где арбитр по фамилии Вакс безосновательно оставил киевлян в меньшинстве. Это привело к победе "Шахтера", который в итоге стал чемпионом.

Теперь на место Вакса, эмигрировавшего в государство-агрессор, пришел ВАР-система видеопросмотра. При условии недобросовестного использования он может оставить в меньшинстве любую команду в любой момент. А также отменить забитый не в те ворота мяч или "организовать" одиннадцатиметровый в противоположные.

Наши арбитры мгновенно научились использовать ВАР в пользу той или иной команды. Попробуй теперь обвинить человека со свистком в предвзятости. В ответ покажут нужное видео.

Ирония в том, что в 2012 году во главе "Шахтера", которому помогали арбитры, был именно Мирча Луческу. Теперь, чтобы не зависеть от капризов организаторов чемпионата, ему следует поднять игру "Динамо" на такой уровень, чтобы преимущество над соперниками в чемпионате Украины не подлежало никакому сомнению. Осенью мы такого уровня не увидели. Кое-кто даже начал утверждать, что нынешний состав не способен играть лучше.

Впереди зимние сборы, во время которых Мирча Луческу будет иметь возможность что-то изменить в игре команды. Как с помощью ее совершенствования, так и при содействии новых футболистов. Удастся ли это сделать — покажет лишь игра. Ну и ВАР, как без него.