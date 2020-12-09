Луческу победил Реброва

Киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов — 1:0. Матч состоялся в Киеве. Единственный мяч на 60-й мин. забил защитник Денис Попов.

- Надо отдать должное тренеру киевлян Мирче Луческу,- комментирует матч 61-летний Игорь Яворский, бывший футболист и тренер. - Если раньше в "Динамо" семеро защищались, а трое наблюдали за этим процессом, то теперь все отрабатывают на оборону. Румын сплотил коллектив, отвлек его внимание от второстепенных процессов и заставил работать на результат. И он был достигнут, что является главным показателем тренерской работы. Потому что с самого начала группового турнира стало понятно, что киевлянам и "Ференцварошу" остается лишь бороться за Лигу Европы.

Конечно, у команды есть еще много недостатков. Неуверенная оборона. Защитники теряют мяч в простых моментах и позволяют сопернику все время нагнетать ситуацию у наших ворот. Не впечатляют опорники Сидорчук и Гармаш. От них трудно дождаться качественной игры, а удалений и предупреждений — более, чем достаточно. Думаю, лучшие времена этих исполнителей прошли.

Слабым остается нападение. Мечтаю о таком нападающем в "Динамо", который будет забивать хотя бы 20 голов за сезон.

"Ференцварош" удивил. При очевидной слабости чемпионата Венгрии команда украинского тренера Сергея Реброва владела инициативой и давила на наши ворота на протяжении всего матча. Обычно украинские клубы легко разбирались с венгерскими, но вчера динамовцам было тяжело.

О перспективах в Лиге Европы говорить сложно. Руководство должно сделать точечные приобретения. Будет время на качественный тренировочный процесс. Думаю, хотя бы несколько раундов Лиги Европы "Динамо" способно преодолеть.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря, понедельник.