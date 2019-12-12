Лотерейный чемпион

В марте этого года украинец Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира по биатлону. Те, кто не очень глубоко разбирается в особенностях биатлонных соревнований, но смотрит их по телевизору, могут удивиться, что в первых официальных стартах нового сезона наш чемпион не смог подняться выше 20-го места. На самом деле все нормально. 20-е место - приблизительный уровень Дмитрия Пидручного. Он может пробежать получше, может - чуть хуже и является лишь одним из трех-четырех десятков биатлонистов, претендующих на высокие места.

А как же чемпион мира? В том-то и дело, что это звание в современном биатлоне почти ничего не стоит - этот турнир является лишь одним из десяти официальных стартов сезона, входящих в зачет Кубка мира. Здесь Пидручный в прошлом сезоне был 18-м, а на дистанции, которая принесла ему титул чемпиона мира, - 15-м. Просто спортсмену посчастливилось именно в этот день и на этой дистанции. В этом и интрига биатлона: один порыв ветра на стрельбище может сделать первого двадцатым и наоборот. Наш спортсмен не один такой. Вместе с ним чемпионами мира на других дистанциях стали немец Арнд Пфайфер и итальянец Доминик Виндиш. Они звезд с неба не хватают и им тоже повезло.

Их всех еще покажут несколько раз крупным планом на первых стартах сезона. Все же чемпионы мира! А потом забудут, сосредоточившись на настоящих чемпионах, каковыми являются француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бйо. Именно эти двое вплоть до марта будут спорить за награды и лидерство в общем зачете Кубка мира. А наш чемпион попытается снова поймать удачу. Без нее никак: на дистанции Дмитрий Пидручный всегда гарантированно проигрывает лидерам просто потому, что бегает на лыжах гораздо хуже них.

Получается, весенний титул Дмитрия Пидручного мало чего стоит? Смотря где. В мире так оно и есть. У нас наличие чемпиона мира может заставить власть таки построить хотя бы один современный лыжно-биатлонный стадион. Благодаря регулярным тренировкам на нем впоследствии могут подрасти новые чемпионы мира. Уже настоящие, а не лотерейные, как сейчас.