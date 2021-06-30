Ломаченко нокаутировал Накатани

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе, США, украинец 33-летний Василий Ломаченко победил техническим нокаутом в девятом раунде на год младшего японца Масайоши Накатани. Бывший лучший боксер мира независимо от весовой категории вернулся в ринг после поражения от американца Теофимо Лопеса - в октябре прошлого года в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Украинский боксер одержал 15-ю победу, 11-ю нокаутом, при двух поражениях. Японец впервые в карьере проиграл досрочно. У него также 19 побед, 13 нокаутов и поражение по очкам от того же Лопеса.

Уже в первом раунде Ломаченко и Накатани столкнулись головами. У украинца открылось рассечение в верхней части головы. Кровь заливала лицо, но перед вторым раундом ее остановили. Травма больше не беспокоила в течение поединка.

Ломаченко со старта завладел инициативой и не отдавал ее до конца. С третьего раунда его преимущество стало ощутимым. Украинец был быстрее соперника, действовал свободно, раскованно, вариативно, чередовал удары в голову и по корпусу, атаковал и контратаковал, смещался в стороны и бил на выбор. Выше ростом японец оказался слишком простым для пикового Ломаченко. Соперник не успевал за перемещениями и ударами Ломаченко, много промахивался и пропускал. Но держался, пока был в силах.

В конце пятого раунда стало понятно, что бой не продлится все 12 раундов. Ломаченко отправил соперника в нокдаун. Он удачно вышел из клинча и провел левый боковой в голову, а потом еще несколько ударов - соперник оказался на полу. Его спас гонг.

Далее было одностороннее избиение без шансов для Накатани и демонстрация непревзойденной техники украинца.

- Лучшая техника в мире. Это удивительно, - прокомментировал бой в соцсети земляк Накатани Наоя Иноуе, второй на сегодняшний день лучший боксер мира независимо от весовой категории по версии американского журнала "Ринг".

В середине шестого раунда японец пропустил множество ударов, но выдержал. В седьмом раунде японец снова был на грани падения. У него почти закрылся от пропущенных ударов правый глаз. Показалось, поединок можно останавливать.

Бой завершился в девятом раунде. Ломаченко провел много точных ударов по истощенному от пропущенных ударов и собственных промахов японцу. Того шатало, но он долго держался. После очередной серии Накатани таки упал на колено и рефери сразу же остановил бой - технический нокаут.

Ломаченко заявил о желании провести матч-реванш с Лопесом. Он может состояться в декабре. Но американцу сначала нужно защитить титулы 14 августа в бою с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим.