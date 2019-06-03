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вторник, 04 июня 2019 00:55

"Ливерпуль" победил в Лиге чемпионов

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Английский "Ливерпуль" в шестой раз в истории завоевал Кубок Лиги чемпионов. В финальном матче турнира подопечные 51-летнего тренера Юргена Клоппа победили другую английскую команду - "Тоттенхэм" - 2:0.

Решающий поединок прогнозируемо не вышел зрелищным. Матч показал, что в финале иногда стоит предавать собственные принципы построения игры ради победы. "Ливерпуль" сыграл вовсе не в своем стиле, чтобы победить. Качество игры отошло на второй план.

Команды закончили "внутренний" сезон 12 мая. За это время потеряли форму, много ошибались.

Но "Ливерпуль" был лучше, быстрее, организованнее, рациональнее, даже имел больше удачи, чем соперник, потому что получил право на пенальти уже на первой минуте матча. Также стоит сказать о качестве состава "Ливерпуля". Дивок Ориги не считается игроком стартового состава. Но забивал ключевые мячи и в полуфинале, и в финале.

"Тоттенхэм" почти ничего не смог поделать у ворот Алиссона. Бразильский голкипер своей надежностью и хладнокровием максимально добавил уверенности игрокам команды. Кроме того, очень сильно сыграла пара центральных защитников Ван Дайк - Матип.

Единственным замечанием к Клоппу по игре может быть ситуация с Фирмино. Возможно, бразильца стоило выпустить в конце матча, потому что он пропустил определенное время.

"Тоттенхэм" был слабее. Здесь проблема в том, что лидер атаки Кейн играл впервые за полтора месяца. Все планы на игру поломались после пропущенного на второй минуте гола. Нужно было полностью менять стратегию на поединок, отойти психологически. "Тоттенхэму" это не удалось.

Личность Клоппа во многом является решающей в успехах "Ливерпуля". Его трудно назвать тренером новых идей. Скорее, он наставник с собственным видением футбола, от которого не отступает. Личные качества немца помогают команде побеждать. Никогда не слышал о каких-либо проблемах или конфликтах в команде Клоппа. Он их гасит в зародыше.

"Ливерпуль" имеет серьезный запас прочности. Команда находится только в начале своего пути. Сейчас главной задачей для нее будет победа в чемпионате Англии, которой ждут с 1990 года.

Футбол. Лига чемпионов 2018/19. Финал

"Тоттенхэм", Лондон, Англия - "Ливерпуль", Англия - 0:2 (0:1)

1 июня. Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 63 272 зрителя, рассчитан на 67 829. Температура 15°C.

Судья: Дамир Скомина, Словения

"Тоттенхэм": Ллорис-к - Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз - Винкс (Моура, 66), Сиссокко (Дайер, 74) - Сон, Алли (Ллоренте, 81), Эрикссен - Кейн.

Тренер: Маурицио Почеттино, Аргентина

"Ливерпуль": Аллиссон - Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон - Вейналдум (Милнер, 62), Хендерсон-к, Фабиньйо - Салах, Мане (Гомес, 90), Фирмино (Ориги, 58).

Тренер: Юрген Клопп, Германия

Голы: Салах, 2 (с пенальти), Ориги, 88

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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