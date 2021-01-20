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четверг, 21 января 2021 00:00

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли неинтересный матч

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В центральном матче 18-го тура английской футбольной премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед". Поединок закончился вничью — 0:0.

Нейтральному болельщику смотреть игру было тяжело. Сложилось впечатление предсказуемости и академичности всего, что происходило на футбольном поле.

Команды типа "Манчестер Юнайтед" могут руководить такой игрой, имея сбалансированную защиту. Понравилась четверка защитников гостей - Ван-Биссака - Линделеф — Магуйар-Шоу. В обороне понимают, что делают. Атака тоже действовала неплохо. Могли забивать.

"Ливерпуль" атаковал больше, форсировал события. Но команде Юргена Клоппа пока не хватает взаимопонимания в завершающей стадии.

Чемпионы-2020 в четырех поединках трижды имели ничью и один раз уступили. Причина — перегрузка. Не физическая, а моральная. Невозможно играть в футбол без остановок. "Ливерпуль" — команда с душой. Когда у тебя нет болельщиков на трибунах, без этого футболистам тяжело. Они качественно работают, но не хватает эмоций.

"Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлас" — 4:0 и стал потенциальным лидером турнира. Весь поединок Александр Зинченко провел на позиции левого защитника. Команда Хосепа Гвардиолы стала больше внимания уделять обороне, вписался португальский новичок Рубен Диаш, меньше пропускают. Отсюда много минимальных побед. Но явным фаворитом турнира "Сити" не стал. Среди лидеров находятся пять-шесть команд. Стабильности не хватает каждой.

В чемпионате Италии "Интер" дома одолел "Ювентус" — 2:0. Это был матч 18-го тура — предпоследнего в первом круге.

"Интер" подошел к встрече практически без потерь. "Ювентус" недосчитался нескольких ведущих футболистов. Но не это стало причиной поражения гостей. Тренер хозяев Антонио Конте переиграл своего оппонента Андреа Пирло. "Интер" доминировал в середине поля и выбегал в резкие контратаки. Левый фланг обороны "Ювентуса" провалился. Оттуда пришли оба гола в ворота пока действующего чемпиона страны. Однако сомнений нет:" Ювентус", который девять раз подряд — с сезона 2011/2012 — выигрывал титул, его потеряет. Первое место разыграют "Милан" и "Интер".

Лидирует "Милан". Опережает конкурента на три очка. В последнем матче бывшая команда Андрея Шевченко победила на выезде "Кальяри" — 2:0. Оба мяча забил нападающий 39-летний Златан Ибрагимович, который из-за травмы не играл почти два месяца. На этой неделе ряды команды пополнил хорват 34-летний Марио Манджукич, чемпион Италии в составе "Ювентуса", вице-чемпион мира-2018, победитель Лиги чемпионов-2013 в составе "Баварии". Забивал в решающих матчах Кубка мира и Лиги чемпионов, хотя те поединки его команды проигрывали. Должен помочь Ибрагимовичу в нападении "Милана", подменить его в случае необходимости. В этом сезоне "Интер" с "Миланом" проведут еще два матча. 26 января команды встретятся в четвертьфинале национального Кубка. 21 февраля — второкруговый поединок чемпионата, в первом выиграл "Милан" — 2:1.

Следующую встречу "Милан" сыграет дома с "Аталантой" 23 января, в субботу. За нее выступает украинец Руслан Малиновский. В воскресенье его команда не смогла победить дома "Дженоа" — 0:0. Малиновский вышел в стартовом составе. Сыграл неудачно, его заменили на 66-й минуте.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, футбольный эксперт, Роман ШАХРАЙ
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