"Ливерпуль" будет царить в премьер-лиге

9 августа стартовал футбольный чемпионат Англии. 16 августа начнутся испанское и немецкое первенства, 24 августа - итальянское. Чего ждать от нового сезона?

- В Англии продолжится господство "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", - говорит 40-летний Сергей Бабарыка, бывший обозреватель чемпионата Англии в журнале "Футбол". - Команды сейчас настолько сильны, что обоим не нужны трансферы, чтобы оставаться на вершине и бороться за все возможные титулы. Думаю, приоритетом для тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы будет победа в Лиге чемпионов. А вот наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп будет делать все, чтобы выиграть чемпионат. Поэтому предпочту "Ливерпуль".

Очень интересной будет и борьба за места в топ-4. Здесь отдельно стоит "Тоттенхэм" - команда, которая должна быть третьей с небольшим отрывом от лидеров. А вот "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" имеют немало проблем перед стартом сезона. "Юнайтед" сделал рискованную ставку на неопытного тренера Оле-Гуннара Сульшера и омоложение состава, "Челси" тормозит невозможность покупать новых футболистов, а "Арсенал" уже три года живет без Лиги чемпионов, и не факт, что эта серия прервется. Есть предпосылки, что в нынешнем сезоне топ-6 разбавит кто-то из прогрессирующих крепких середнячков. Больше всего шансов для этого у "Лестера" и "Эвертона", но не стоит списывать со счетов и "Вест Хэм".

"Саутгемптон" удивил. Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль качественно выполнил спасательные работы в прошлом сезоне. Поднял команду над зоной вылета, но при этом работал и на перспективу. Команда быстро приняла философию тренера, ориентированного на агрессивный футбол с прессингом и активными флангами.

От "Барселоны", действующего чемпиона Испании, снова ждут победы, - утверждает Сергей Куванжи, 27 лет, обозреватель чемпионата Испании на сайте sportarena.com. Тем более - из "Атлетико" перешел Гризманн, который придаст атакующей силы.

Подготовка "Реала" идет очень тяжело. Команда Зинедина Зидана выиграла только один товарищеский матч в основное время - у турецкого "Фенербахче", однако была разбита "Баварией" - 1:3 и "Атлетико" - 3:7. Кроме этого, количество травмированных выходит за пределы. Все это и наталкивает на мысль, что "Реал" имеет большие шансы провалиться в грядущем сезоне.

Серебряный призер чемпионата 2018/19 - "Атлетико" - произвел настоящую революцию состава. Из клуба ушли не только ветераны - Луис, Хуанфран, Годин, но и перспективные игроки - Гризманн, Родри, Лукас. Конечно, мадридцы уже неплохо скупились: Гризманна заменили талантливым португальцем Жоао Фелишем, Родри - Маркосом Ллоренте, а Лукаса - Марио Эрмосо. Такие изменения притормозят развитие команды, но тренер Диего Симеоне знает, что делать.

"Валенсия", действующий обладатель Кубка Короля, переживает сложные времена. Прямо сейчас идут переговоры о том, продолжит ли свою работу в клубе генеральный директор Матеу Алемани. Все бы ничего, но за ним может последовать и главный тренер Марселино Гарсия Тораль. А все из-за президента клуба Питера Лима, который не позволяет взять им контроль над трансферами.

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи накупил новичков на 3,75 млрд грн. Назначил тренером Хулена Лопетеги. Именно он будет строить новый проект, делать команду из новых игроков.

В Германии есть традиционный вопрос перед сезоном: за сколько туров до конца сезона "Бавария" отпразднует титул, - рассказывает главный редактор сайта fcdynamonation.com 39-летний Кирилл Крыжановский. - Семь лет назад команда получила 91 балл и победила. В прошлом сезоне - на 13 пунктов меньше. И все равно выиграла!

За последние 10 лет мюнхенцы построили идеальный клуб. Это финансовый и спортивный монстр, который много сезонов жил по своим правилам - не тратить много. Сейчас эти правила уже не действуют на международной арене, поэтому "Бавария" будет меняться. И для других клубов Германии это плохая новость. Мюнхенцы будут увеличивать расходы на приобретение новых игроков.

Это не значит, что борьбы не будет вовсе. Но в "Боруссии" нет кадровых мощностей, чтобы сразиться с "Баварией" до победы в чемпионате. Молодая команда из Дортмунда может быть более мотивированной, но класс невозможно подменить желанием. Мюнхенские звезды никогда не упадут ниже определенного уровня, и этого будет достаточно для очередного титула.

Единственный шанс "Боруссии" - только в возможных проблемах "Баварии". Когда-то скандалы и разборки дали "Баварии" прозвище: "футбольный клуб "Голливуд". Вот тогда были темные времена для мюнхенского монстра. Иногда этот "Голливуд" возникает из мертвых и напоминает о себе. В те годы конкуренты "Баварии" и становятся сильнее в стране. Пока нет никаких признаков возвращения тех времен.

Среди других интриг сезона главный вопрос, сможет ли "Шальке" - клуб с огромным бюджетом нулей - вернуться в топ-5. Команду ждут очередные изменения, но с такими ресурсами возможно выстроить реального претендента на место в Лиге чемпионов.

Итальянская лига уже начала выход из кризиса, - убежден 34-летний Леон Вургафт, журналист сайта ua-football.com.

- Причем путем яркого футбола. Новые главные тренеры "Ювентуса", "Ромы" и "Милана" - далеко не самые статусные, зато полностью нацелены на владение мячом и атаку. И в клубах не скрывают, что в первую очередь думают не о результате, а о налаживании игры. Радуют и кадровые приобретения лиги. Серьезных потерь мало, а такие новички, как Матейс Де Лихт, Адриен Рабио, Аарон Рэмзи, Диего Годин, Рафаэль Леао, должны усилить ее.

Прогресс серии А остался почти незамеченным из-за гегемонии "Ювентуса". Свой восьмой чемпионский титул туринцы оформили рекордно рано. Однако сейчас появилась надежда на настоящую конкуренцию. Антонио Конте в "Интере" не позволит подопечным расслабляться, потребует от них только побеждать и выжмет максимум. Уже отличная игра в обороне, хорошие кадры и такой тренер - мощная комбинация. Карло Анчелотти после сезона экспериментов в "Наполи" должен найти то, что ищет, и повести борьбу за трофей. А сам "Ювентус" подписал нетипичного для себя тренера. Маурицио Сарре - не мрачная машина по сбору очков, а эмоциональный взрывной архитектор игры без громких достижений. Он может и не справиться, что предоставит шанс соперникам.

Ниже также должно быть интересно. "Рома" после ужасного сезона изменила все, усилила оборону, а от бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки ожидают борьбы за четвертое место. Марко Джампаоло способен заложить фундамент короткого паса в "Милане". "Лацио" после победы в Кубке нацелен вернуть место в топ-4. Не ясно, как после исторического сезона будет играть "Аталанта" - дебютант Лиги чемпионов.