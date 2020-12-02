Лёву надо заканчивать с тренерской работой

Сборная Германии проиграла Испании - 0: 6. Очевидно, тренер немцев Йоахим Лёв уже все сказал в футболе. Он пришел как новатор, который не достигал особых вершин в клубной работе. Его решения опережали время и были новым словом в футболе. После выигрыша Кубка мира-2014 Лёва звали большие клубы, но он решил остаться. Тогда специалист потерял момент.

Теперь никто не знает, было ли правильным это решение. Если бы Йоахим провалился в клубе, ему уже не удалось бы найти такую ​​престижную работу, как сборная Германии. Специфика должности клубного тренера и наставника сборной совсем разные. В клубе надо работать менеджером-организатором, уметь тушить ежедневные конфликты. В сборной следует быть мотиватором-психологом.

Возможно, Лёв потерял связь с новым поколением. Такое иногда случается, когда тренер долго работает на одном месте и перестает замечать, что методы, которые были действенны 10-20 лет тому назад, перестают функционировать и молодежь его не слушает.

4 декабря руководители немецкого футбола решат: оставлять тренера на посту или нет. Если произойдет отставка, Лёву надо заканчивать с этой профессией. Не стоит горячиться и доказывать всем, что ты еще способен работать. Пример бразильца Луиса Фелипе Сколари красноречив: после успехов со сборными Бразилии и Португалии он провалился в "Челси". А сейчас скатился во второй дивизион Бразилии и там пытается что-то выжать из "Крузейро".