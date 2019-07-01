Караваев в "Динамо" будет запасным футболистом

Киевское "Динамо" подписало контракт с игроком сборной Украины и луганской "Зари" 27-летним Александром Караваевым. Соглашение со спортсменом рассчитано на четыре сезона. "Динамо" заплатило за футболиста 37,5 млн грн.

Сильные стороны игрока - это скорость, работоспособность, чрезмерная мотивация и дисциплина. Он готов работать на правом фланге все 90 мин. матча - играть в защите и полузащите. Все эти черты очень подходят под видение футбола Александром Хацкевичем, главным тренером "Динамо".

Проблема в том, что проблем на правом фланге в "Динамо" нет никаких. Напротив, не все игроки могут "поместиться" в первой команде. Александр Тимчик уже два года играет в аренде за "Зарю", Никита Кравченко только считанные разы сыграл за первую команду. Николай Морозюк проиграл конкуренцию и поехал играть в Турцию.

Основной правый защитник "Динамо" - поляк Томаш Кендзера. Александр Хацкевич пригласил этого футболиста после того как возглавил команду. Через два года Томаш уже стал одним из лидеров "Динамо". В полузащите справа играет лидер команды Виктор Цыганков, его "подпирает" Георгий Цитаишвили.

Поэтому Караваев в Киеве будет иметь статус запасного - первым выбором для того, чтобы подстраховать Кендзеру.

Он точно поможет "Динамо" в чемпионате Украины, усилит конкуренцию сразу на двух позициях, но ключевым футболистом команды не станет.