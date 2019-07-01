Караваев в "Динамо" будет запасным футболистом

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1053
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1476
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1503
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3331
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2196
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1602
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24858
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 405
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1602
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1557
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2160
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
Просмотров: 252
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 00:05

Караваев в "Динамо" будет запасным футболистом

  Комментировать
 

Киевское "Динамо" подписало контракт с игроком сборной Украины и луганской "Зари" 27-летним Александром Караваевым. Соглашение со спортсменом рассчитано на четыре сезона. "Динамо" заплатило за футболиста 37,5 млн грн.

Сильные стороны игрока - это скорость, работоспособность, чрезмерная мотивация и дисциплина. Он готов работать на правом фланге все 90 мин. матча - играть в защите и полузащите. Все эти черты очень подходят под видение футбола Александром Хацкевичем, главным тренером "Динамо".

Проблема в том, что проблем на правом фланге в "Динамо" нет никаких. Напротив, не все игроки могут "поместиться" в первой команде. Александр Тимчик уже два года играет в аренде за "Зарю", Никита Кравченко только считанные разы сыграл за первую команду. Николай Морозюк проиграл конкуренцию и поехал играть в Турцию.

Основной правый защитник "Динамо" - поляк Томаш Кендзера. Александр Хацкевич пригласил этого футболиста после того как возглавил команду. Через два года Томаш уже стал одним из лидеров "Динамо". В полузащите справа играет лидер команды Виктор Цыганков, его "подпирает" Георгий Цитаишвили.

Поэтому Караваев в Киеве будет иметь статус запасного - первым выбором для того, чтобы подстраховать Кендзеру.

Он точно поможет "Динамо" в чемпионате Украины, усилит конкуренцию сразу на двух позициях, но ключевым футболистом команды не станет.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Караваев в "Динамо" будет запасным футболистом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 138854
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 90534
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 60199
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 27883
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 22267
Спорт
Федерер стал играть в рациональный теннис
Федерер стал играть в рациональный теннис
Петраков и селекционеры
Петраков и селекционеры
"Динамо" и "Шахтеру" надо продавать чемпионов мира
"Динамо" и "Шахтеру" надо продавать чемпионов мира Просмотров: 99
Малиновский входит в тройку важнейших игроков сборной Украины
Малиновский входит в тройку важнейших игроков сборной Украины Просмотров: 63
Мхитарян и Зинченко
Мхитарян и Зинченко Просмотров: 216
Больше всего комментируют
12
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 3851
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua