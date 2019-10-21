Гвоздик проиграл титул

В ночь на субботу 19 октября в Филадельфии, США, состоялся бой в полутяжелом весе между двумя непобедимыми чемпионами мира. Сильнейший, по версии Всемирного боксерского совета, украинец Александр Гвоздик, 32 года, противостоял лучшему, по версии Международной боксерской федерации, 34-летнему россиянину Артуру Бетербиеву. Он стал объединенным чемпионом. Победил харьковчанина техническим нокаутом в 10-м раунде. Теперь всеми четырьмя титулами в этой категории владеют представители Российской Федерации.

Александр Гвоздик потерпел первое поражение среди профессионалов — при 17 победах, 14 нокаутах. Артур Бетербиев выиграл все 15 боев нокаутами.

Поединок начался без разведки. Гвоздик действовал на расстоянии, хорошо двигался, выбрасывал много ударов. Бетербиев бил не часто, зато акцентировано. В конце первого раунда рефери отсчитал Гвоздику нокдаун. Но после просмотра повтора его отменили — падение произошло не от удара, а от борцовского приема.

Следующие раунды проходили по подобному сценарию. Гвоздик убедительнее выглядел в начале трехминутки, превосходил соперника. Бетербиев ускорялся в конце раундов и выравнивал их. Каждый можно было отдавать то одному, то другому.

Восьмой раунд стал первым, который чисто выиграл Гвоздик. Провел две акцентированные "двойки" в голову. Тогда же оставил последние силы и потерял уверенность. Ведь даже самые сильные его удары Бетербиев легко перенес.

В девятой трехминутке россиянин ускорил темп, а Гвоздик его не выдержал. Много пропускал, спасался в клинчах и дотянул до гонга лишь усилием воли. Восстановиться в перерыве не смог. Бетербиев продолжал доминировать. После очередной серии харьковчанин опустился на колено — нокдаун. Почти сразу за ним — второй и третий. Рефери остановил бой за 11 секунд до окончания десятого раунда. На судейских карточках после девятого Гвоздик выигрывал у Бетербиева разделенным решением — 87:84, 86:85 и 83:87.

Во второй половине боя Гвоздик подсел функционально — сказались пропущенные удары по корпусу. Стал менее мобильный, чаще встревал в размены, в которых преимущество было у Бетербиева. Не помог и американский тренер харьковчанина Тедди Атлас. Завершил бой на коленях.

После поединка Гвоздика госпитализировали.

— У Александра болела голова и приняли решение провериться в госпитале, — сообщил Тедди Атлас. — Никакого кровоизлияния. Обошлось небольшим сотрясением мозга от ударов по затылку.

У Украины остались два действующих чемпиона мира - Василий Ломаченко и Артем Далакян. Ломаченко владеет тремя из четырех титулов по основным версиям.