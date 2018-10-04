Грозный лучше Раванелли

Киевский "Арсенал" сменил тренера Раванелли на Вячеслава Грозного. Чтобы предсказать, что будет дальше, следует для начала понять, что такое "Арсенал" и кто такой Грозный.

Идею воспользоваться названием бывшей заводской команды впервые претворил в жизнь в начале двухтысячных киевский городской голова Омельченко. Он не знал куда бы еще потратить бюджетные средства и завел на них "футбольный клуб" без базы, стадиона и болельщиков. Когда средств не стало команду определенное время через подставных лиц финансировал бизнесмен Игорь Коломойский. Затем ему это надоело и "Арсенал" исчез. Нормальная история для отечественных "футбольных клубов". Теперь "Арсенал" возродил некий Александр Москаленко. Традиционно - без стадиона, базы и болельщиков. И снова, как и предыдущие "основатели", позвал в тренеры Вячеслава Грозного. Что они все в нем нашли?

Прежде всего, Грозный таки тренер - в отличие от Фабрицио Раванелли, которого привезли летом в "Арсенал" из Италии исключительно для того, чтобы о клубе говорили. Грозный тоже для этого сгодится - может без проблем намолоть языком семь мешков шерсти. Но есть у него и другие заслуги - в командах Грозного футболисты обычно меняются так быстро, что не успевают познакомиться. Уверен, в "Арсенал" и от него теперь пройдет хорошо протоптанная тропинка.

Как это скажется на игре команды? Грозном нечего беспокоиться - после Раванелли даже школьный физрук будет выглядеть профессором. А расставить по местам безработных футболистов, готовых играть где угодно, лишь бы играть, много таланта не надо. Именно так собраны и существуют более половины команд высшей лиги и все команды низших лиг без исключения. Поэтому с Грозным во главе "Арсенал" присоединится к группе себе подобных и будет бороться с ними за турнирные очки пока у владельца не закончатся деньги. А это может произойти хоть завтра. И тогда уже даже Грозный будет бессилен.