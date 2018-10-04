Грозный лучше Раванелли

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4536
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1062
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1008
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1476
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1017
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1197
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 594
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2124
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12519
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4887
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 342
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5184
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9594
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 252
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 06:11

Грозный лучше Раванелли

  Комментировать

Киевский "Арсенал" сменил тренера Раванелли на Вячеслава Грозного. Чтобы предсказать, что будет дальше, следует для начала понять, что такое "Арсенал" и кто такой Грозный.

Идею воспользоваться названием бывшей заводской команды впервые претворил в жизнь в начале двухтысячных киевский городской голова Омельченко. Он не знал куда бы еще потратить бюджетные средства и завел на них "футбольный клуб" без базы, стадиона и болельщиков. Когда средств не стало команду определенное время через подставных лиц финансировал бизнесмен Игорь Коломойский. Затем ему это надоело и "Арсенал" исчез. Нормальная история для отечественных "футбольных клубов". Теперь "Арсенал" возродил некий Александр Москаленко. Традиционно - без стадиона, базы и болельщиков. И снова, как и предыдущие "основатели", позвал в тренеры Вячеслава Грозного. Что они все в нем нашли?

Прежде всего, Грозный таки тренер - в отличие от Фабрицио Раванелли, которого привезли летом в "Арсенал" из Италии исключительно для того, чтобы о клубе говорили. Грозный тоже для этого сгодится - может без проблем намолоть языком семь мешков шерсти. Но есть у него и другие заслуги - в командах Грозного футболисты обычно меняются так быстро, что не успевают познакомиться. Уверен, в "Арсенал" и от него теперь пройдет хорошо протоптанная тропинка.

Как это скажется на игре команды? Грозном нечего беспокоиться - после Раванелли даже школьный физрук будет выглядеть профессором. А расставить по местам безработных футболистов, готовых играть где угодно, лишь бы играть, много таланта не надо. Именно так собраны и существуют более половины команд высшей лиги и все команды низших лиг без исключения. Поэтому с Грозным во главе "Арсенал" присоединится к группе себе подобных и будет бороться с ними за турнирные очки пока у владельца не закончатся деньги. А это может произойти хоть завтра. И тогда уже даже Грозный будет бессилен.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грозный лучше Раванелли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 107754
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 83261
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 52366
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 31405
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 30236
Спорт
Матвиенко и Патрик не справились с давлением соперника
Матвиенко и Патрик не справились с давлением соперника Просмотров: 126
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
2
 Просмотров: 63
Раванелли ушел из "Арсенала"
Раванелли ушел из "Арсенала" Просмотров: 63
Хацкевич не знает, как использовать бразильцев
Хацкевич не знает, как использовать бразильцев Просмотров: 594
Лекарство от черногорцев
Лекарство от черногорцев Просмотров: 63
Больше всего комментируют
149
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
15
Винник назвал Майдан искусственным
9
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 169
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua