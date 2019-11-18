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вторник, 19 ноября 2019 05:31

Эстонцев обыграли благодаря рикошету

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14 ноября футбольная сборная Украины провела последний домашний матч года. В Запорожье обыграла Эстонию - 1:0.

Тренерский штаб сборной дал возможность показать себя футболистам резерва и новичкам. Из основных игроков в старте вышли только 30-летний Андрей Ярмоленко и Николай Матвиенко, 23 года.

Сборная Украины имела проблемы в позиционной атаке. Виктор Коваленко с ролью разыгрывающего не справился. Наступление строили через фланги, но прострелы и навесы не имели адресата. При этом моментов у ворот соперника создавали крайне мало. Надежды были на индивидуальные действия и стандартные положения.

Без Руслана Малиновского и Александра Зинченко слабо сыграла полузащита. Украинцы не всегда понимали, что делать с мячом, как использовать территориальное преимущество. Отдавали передачу ближнему партнеру. Артем Беседин много бегал, но полноценно заменить Романа Яремчука не смог.

Эстония не создала ни одного момента у ворот Андрея Лунина. Матч прошел при полном преимуществе украинцев. Гости даже не пытались атаковать. Сконцентрировались на обороне.

Сборной Украины повезло с голом. Хозяева пытались вырвать победу, но не имели хороших моментов у ворот соперника. На помощь команде тренера 43-летнего Андрея Шевченко пришел рикошет после удара из штрафного Безуса. Вратарь Эстонии дезориентировался и не мог отбить мяч.

Футбол. Товарищеский матч. Национальные команды

14 ноября, четверг

Украина - Эстония - 1: 0 (0: 0)

Украина: Лунин - Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь - Сидорчук (Иванисеня, 46), Шахов (Шепелев, 75) - Цыганков (Безус, 46), Коваленко (Буяльский, 46), Ярмоленко-к (Швед , 66) - Беседин. Тренер: Андрей Шевченко

Гол: Безус, 90 + 2

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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Дата
19
ноября

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