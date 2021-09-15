Джоковича зажала история

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 189
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 441
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 693
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 405
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2160
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 558
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 468
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
&quot;Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить&quot;
"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"
&quot;Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле&quot;
"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 441
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 657
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 594
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2430
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 198
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 00:10

Джоковича зажала история

  Комментировать

- Ты не выпьешь, даже если Новак выиграет американский "Шлем"? - спрашивает коллега две недели тому назад на корпоративе. Отвечаю, что непременно. И много. Но не алкоголя, потому что завязал, а любимого гранатового сока.

Чемпионат США по теннису в этом году был историческим событием. Серб Новак Джокович выиграл до турнира все три "Шлема" -2021. Если бы победил в Нью-Йорке, то получил бы "Большой шлем", чего не было с 1969-го.

Соревнования проходили на харде - коронном покрытии Джоковича. Но позади был тяжелый сезон и сильные соперники. Жребий только усложнил ситуацию: чтобы поднять трофей над головой, в полуфинале надо было пройти олимпийского чемпиона Сашу Зверева, непобедимого в последних 16 матчах. А в решающем поединке - россиянина Даниила Медведева, вторую ракетку мира, который имел более легких оппонентов и столь же комфортно чувствовал себя на харде.

Истощенный серб играл нестабильно. Красивые розыгрыши чередовал с элементарными ошибками. Поединок со Зверевым растянулся на пять партий. В решающей Джокович был безупречным. После игры назвал грядущий финал важнейшим матчем в карьере и пообещал идти ва-банк.

Зря. Во время игры было заметно, что Новака прижала история. "Стальной" серб заметно нервничал, бил себя по ногам, крушил ракетку. Ничего не помогало. Даже поддержка зрителей, в Нью-Йорке обычно болели против него в пользу швейцарца Роджера Федерера. Но ради исторического события сделали исключение. Это растрогало Джоковича. Он заплакал прямо во время матча, на который возлагал столько надежд и безнадежно проиграл.

Не суждено мне в этот раз наслаждаться гранатовым соком.

Автор: Роман ШАХРАЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джоковича зажала история». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 10539
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 7686
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4140
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 3861
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 3726
Спорт
"Динамо" с ничьей стартовал в Лиге чемпионов
"Динамо" с ничьей стартовал в Лиге чемпионов
Свитолина проиграла четвертьфинал 19-летней сопернице
Свитолина проиграла четвертьфинал 19-летней сопернице Просмотров: 63
Очередная нелепость Шевченко
Очередная нелепость Шевченко Просмотров: 315
"На Зинченко и Малиновского вылили кучу критики"
"На Зинченко и Малиновского вылили кучу критики" Просмотров: 144
"Шахтер" стабилизирует игру в следующем году
"Шахтер" стабилизирует игру в следующем году Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 6
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть