Джоковича зажала история

- Ты не выпьешь, даже если Новак выиграет американский "Шлем"? - спрашивает коллега две недели тому назад на корпоративе. Отвечаю, что непременно. И много. Но не алкоголя, потому что завязал, а любимого гранатового сока.

Чемпионат США по теннису в этом году был историческим событием. Серб Новак Джокович выиграл до турнира все три "Шлема" -2021. Если бы победил в Нью-Йорке, то получил бы "Большой шлем", чего не было с 1969-го.

Соревнования проходили на харде - коронном покрытии Джоковича. Но позади был тяжелый сезон и сильные соперники. Жребий только усложнил ситуацию: чтобы поднять трофей над головой, в полуфинале надо было пройти олимпийского чемпиона Сашу Зверева, непобедимого в последних 16 матчах. А в решающем поединке - россиянина Даниила Медведева, вторую ракетку мира, который имел более легких оппонентов и столь же комфортно чувствовал себя на харде.

Истощенный серб играл нестабильно. Красивые розыгрыши чередовал с элементарными ошибками. Поединок со Зверевым растянулся на пять партий. В решающей Джокович был безупречным. После игры назвал грядущий финал важнейшим матчем в карьере и пообещал идти ва-банк.

Зря. Во время игры было заметно, что Новака прижала история. "Стальной" серб заметно нервничал, бил себя по ногам, крушил ракетку. Ничего не помогало. Даже поддержка зрителей, в Нью-Йорке обычно болели против него в пользу швейцарца Роджера Федерера. Но ради исторического события сделали исключение. Это растрогало Джоковича. Он заплакал прямо во время матча, на который возлагал столько надежд и безнадежно проиграл.

Не суждено мне в этот раз наслаждаться гранатовым соком.