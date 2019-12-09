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вторник, 10 декабря 2019 00:05

Джима завоевала "серебро" в индивидуальной гонке

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Украинская биатлонистка 29-летняя Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на 15 км первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Это первая украинская медаль в новом биатлонном сезоне. "Золото" завоевала француженка Жюстин Бреза.

Юля не ошиблась на четырех огневых рубежах. Среди сотни спортсменок ей одной такое удалось. Могла претендовать и на "золото", если бы лучше бежала. Однако сейчас функциональные показатели Джимы не самые лучшие.

Как пояснил тренер Урош Велепец, Юлия поздно начала подготовку к сезону - только в июле. Пришлось форсировать форму. Наставник даже собирался в ноябре-начале декабря отправить спортсменку на Кубок международного союза биатлонистов - соревнования низшего ранга. В Эстерсунде во время тренировки Джима столкнулась с французской биатлонисткой и серьезно травмировала ногу.

- Боль не уходила на протяжении всей гонки, - жаловалась Юлия. - Хорошо, что не нужно выдавать максимум из первого круга. Достаточно просто пройти в темпе, как сегодня шла я. А на последнем круге дотерпеть до финиша.

В эстафетных гонках на выходных мужская сборная Украины финишировала шестой, а женская - на девятом месте.

Автор: Юрий СТРИГУН
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