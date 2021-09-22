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четверг, 23 сентября 2021 05:50

Должен позвонить Малиновскому и решить ситуацию

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Тренер национальной сборной Александр Петраков на октябрьские матчи национальной команды не вызвал полузащитника 28-летнего Руслана Малиновского. Тот играет за итальянскую "Аталанту", стал лучшим ассистентом местного чемпионата прошлого сезона. В нынешнем регулярно играет за свой клуб, чередуя выход в стартовом составе с появлением на поле по ходу встречи. В последнем поединке отдал результативную передачу.

- В ситуации с конфликтом Александра Петракова и Руслана Малиновского вина полностью на тренере, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет.

Петраков пытается всем понравиться. Но обычно большое стремление приводит к плачевным результатам. Видно, что ему не хватает опыта работы со взрослыми командами. Он идет на интервью, не остыв как след от недавнего матча. Эмоции бьют через край. И в итоге говорит лишние вещи. Те, которые должны оставаться внутри коллектива. Считаю, что тренеру надо позвонить Руслану и решить этот конфликт. Шапка с него не слетит, а для дела будет большая польза.

Автор: Юрий СТРИГУН
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