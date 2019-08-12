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вторник, 13 августа 2019 06:30

"Динамо" сегодня сыграет важнейший поединок сезона

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"Динамо" сегодня сыграет важнейший поединок сезона

"Шахтер" победил киевское "Динамо" - 2:1 в матче третьего тура чемпионата Украины 10 августа. Донецкий клуб после трех туров стал единоличным лидером турнира. Матч в Киеве доказал преимущество гостей и нелогичность их поражения в поединке за Суперкубок.

Динамовцы вынуждены были защищаться большую часть матча. Это и обеспечивало подопечным Хацкевича успех в предыдущих встречах с "Шахтером". Но тогда киевляне играли агрессивно и шли на значительные расходы физических сил. Теперь этого себе позволить не смогли. Потому пришлось думать об ответном матче Лиги чемпионов против "Брюгге". Именно ему киевский клуб отдал приоритет в этой части сезона.

Динамовцы третий раз подряд имеют напряженный график в начале нового сезона, потому проигрывают предыдущий и должны рано стартовать в еврокубках. Получить хотя бы ничью в субботу на своем поле не удалось. Это означает, что "Шахтер" уже имеет трехочковый отрыв и, очевидно, увеличит его после следующего тура, который "Динамо" будет пропускать. Психологически трудно догонять лидера, даже имея поединок в запасе. А главное - индивидуально более сильный "Шахтер" показывает, как он будет побеждать другие команды чемпионата Украины. "Динамо" в первых двух турах тоже играло, но "пробивало" защиту соперника благодаря определенной доле везения.

Вариант, при котором "Динамо" пожертвовало бы сейчас Лигой чемпионов и сразу бросило все силы на чемпионат, невозможен. Выступление в групповом турнире самого престижного клубного турнира может не принести спортивных результатов. Но точно даст финансовые. Это важно для владельцев клуба братьев Суркисов, которые не имеют возможности тратить много денег на команду. Именно поэтому сегодняшний домашний поединок против "Брюгге" рассматривают как решающий для дальнейшей судьбы главного тренера Александра Хацкевича и перспектив клуба в этом сезоне.

Первый матч в Бельгии динамовцы проиграли - 0:1. Итак, в Киеве один пропущенный мяч обернется необходимостью забивать в ответ минимум три. С "Шахтером" в обороне сыграли слабо. Провалился Никита Бурда, лучший центральный защитник киевлян. Однако вряд ли он допустит два подряд столь неудачных матча. Важнее, чтобы в тонусе был Денис Бойко. Если хозяева будут непрерывно атаковать, для динамовского вратаря важно будет не застояться.

"Брюгге" на выходных выиграл выездной матч чемпионата Бельгии в Остенде - 2:0. Игра сложилась нелегко, мячи были проведены на 72-й и 82-й минутах нападающими Давидом Окереке и Перси Тау.

Если "Динамо" таки пройдет "Брюгге", то за право выхода в групповой турнир, наверное, будет противостоять австрийскому ЛАСКу. Эта команда в первом матче третьего квалификационного раунда обыграла швейцарский "Базель" - 2:1. Повторный поединок состоится сегодня.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/2020. Премьер-лига

Третий тур

"Динамо" Киев - "Шахтер", Донецк - 1:2 (1:1)
10 августа. Киев. НСК "Олимпийский". 41 203 зрителя, рассчитан на 70 050. +24°C.
Судья: Ярослав Козик, Мукачево
"Динамо": Бойко - Кенджора, Бурда, Кадар, Миколенко - Сидорчук-к (Андриевский, 65), Шепелев (Сол, 71), Гармаш - Де Пена, Цыганков (Вербич, 60) - Родригеш. Тренер: Александр Хацкевич, Беларусь
"Шахтер": Пятов - Болбат (Хочолава, 78), Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко - Алан Патрик, Соломон, Тайсон-к, Марлос (Дентиньо, 90+2) - Мораес (Бланко-Лещук, 81). Тренер: Луиш Каштру, Португалия
Голы: Мораес, 21, Родриго, 39, Марлос, 64
Предупреждение: Шепелев, 42, Мораес, 71, Андриевский, 72, Алан Патрик, 78
"Александрия", Кировоградщина - "Олимпик", Донецк - 2:1; "Ворскла" Полтава - "Львов" - 3:2; "Днепр-1" - "Десна", Чернигов - 0:1; "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - "Заря" Луганск - 1:3; "Карпаты", Львов - "Мариуполь", Донетчина - 1:1

Четвертый тур

17 августа, суббота
14:00 "Ворскла" - "Днепр-1" ТВ: "Футбол 2"; 17:00 "Десна" - "Колос" ТВ: Униан
18 августа, воскресенье
17:00 "Олимпик" - "Карпаты" ТВ: "Футбол 1"; 19:30 "Львов" - "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"; 19:30 "Заря" - "Александрия" ТВ: Униан
25 сентября, среда
"Мариуполь" - "Динамо" ТВ: "Футбол 1/2"

Лига чемпионов 2019/2020

Третий, предпоследний, квалификационный раунд
Ответный матч
13 августа, вторник
"Динамо", Киев, Украина - "Брюгге", Бельгия
20:30, здесь и далее время - киевское. Киев. НСК "Олимпийский", рассчитанный на 70 050 зрителей. Прогноз погоды: +27°C
Судья Иван Бебек, 42 года, Хорватия
ТВ: "2+2"
Текстовая трансляция: gazeta.ua
Первый матч - 0:1

Лига Европы 2019/2020

Третий, предпоследний, квалификационный раунд
Повторные матчи
15 августа, четверг
20:00 "Заря", Луганск, Украина - ЦСКА, София, Болuария. ТВ: Униан.
Первый матч - 1:1
21:30 АЗ, Алкмаар, Нидерланды - "Мариуполь", Донецкая область. ТВ: "Футбол 1". Первый матч - 0:0

Автор: Роман ШАХРАЙ
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Дата
13
августа

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