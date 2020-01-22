"Динамо" не стоит возвращать Ярмоленко

30-летний Андрей Ярмоленко, футболист английского "Вест Хема", может потерять практику перед Евро-2020. Правый нападающий получил травму и не будет играть больше месяца. Также в отставку отправили Мануэля Пеллегрини, который пригласил украинца в "Вест Хем". Новый тренер Дэвид Моес не очень рассчитывает на украинца.

В такой ситуации Ярмоленко может отправиться в аренду на вторую часть сезона. Вариантом могло бы стать возвращение в киевское "Динамо", где он бы точно имел практику. Но это не самое лучшее для всех сторон. Летом 2018 года "Вест Хем" заплатил за Андрея 500 млн грн. Бесплатно его не отпустят.

Второй пункт — зарплата. Ярмоленко получает в Лондоне более 125 млн грн в год. Вряд ли "Динамо" целесообразно тратить большие деньги. Команда Алексея Михайличенко вылетела из еврокубков и отстает в чемпионате от "Шахтера" на 14 очков, имея перспективы выиграть только Кубок Украины. Лучше дать шанс молодым игрокам. Прежде всего, Георгию Цитаишвили.

В игровом плане Ярмоленко не решит проблем "Динамо". На флангах могут действовать Виктор Цыганков и Беньямин Вербич при поддержке Карлоса Де Пени и Александра Караваева. Усиления требуют позиции атакующего полузащитника и форварда. Но Андрей не способен быть успешным на них.

3 месяца не будет играть ведущий форвард сборной Украины Роман Яремчук. Его прооперировали из-за повреждения ахилла. Должен вернуться на поле в мае.