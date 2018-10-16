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среда, 17 октября 2018 00:40

"Динамо" не готово к борьбе за первое место

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Закончился первый круг чемпионата Украины по футболу. Какие выводы можно сделать после этой части турнира?

"Динамо" не готово к борьбе за чемпионство.

Бестрофейний прошлый сезон объяснили перестройкой. Летом президент Игорь Суркис потратил 20 млн евро на усиление. Однако результата пока нет. Потеря очков в матчах с "Черноморцем" и "Карпатами" недопустима для команды, которая стремится занять первое место.

Есть дисбаланс состава. Не удалось решить вопрос забивающего нападающего. Артем Беседин не справляется с этой ролью.

Тренер Александр Хацкевич выпускает одних и тех же футболистов. Играть дважды в неделю у них просто нет сил. Отсюда травмы ключевых игроков - Беседина и Вербича, а также плохая игровая форма резервистов, не имеющих практики.

Команды почти определились с делением на две "шестерки".

"Динамо" и "Шахтер" точно попадают в первую "шестерку", которая разыграет медали и место в еврокубках на втором этапе. "Заря" и "Ворскла" имеют опыт, стабильность и класс. Это гарантирует им место в ведущей группе. "Александрия" в первом круге сделала значительный очковый запас. Вакантным остается только одно место. Здесь бесспорный фаворит - "Мариуполь".

В этом сезоне будет серьезная борьба за "бронзу".

В прошлом "Ворскла" обошла "Зарю" и заняла третье место. В настоящее время к этим командам присоединилась "Александрия".

Тренер Владимир Шаран делает ставку на опытных игроков. Состав команды сыгран. Проблем с финансированием нет.

Жуниор Мораэс стал лучшим нападающим "Шахтера".

В прошлом сезоне 31-летний бразильский нападающий был не очень результативным в чемпионате в составе "Динамо". Многие пропускал из-за травмы. Казалось, футболист сыграл лучшие матчи, что его карьера пришла в упадок.

Летом Мораэс решил сменить "Динамо" на "Шахтер". В составе чемпиона должен был заменить Факундо Феррейру и стать дублером Ларри Кайоде, который получил травму. А получилось так, что Мораес стал лучшим нападающим "Шахтера". Причина - в качественном составе полузащиты "горняков".

Возможно, футболиста привлекут в ряды национальной команды Украины.

Летом клубы УПЛ подписали 20 игроков из Бразилии.

Такого не было даже в лучшие финансовые времена. "Шахтер" и "Заря" давно обращают внимание на этот рынок. "Динамо" сделало на него ставку после приглашения бывшего директора "Металлиста" Евгения Красникова, который вел бразильцев еще в Харькове.

Неожиданно нескольких новичков из страны пятикратных чемпионов мира пригласила "Ворскла". А "Львов" вообще сформировал из них основной состав.

Однако большинство бразильцев сейчас в процессе адаптации. Не имеют стабильного места в стартовом составе своих команд. Исключение - форвард "Зари" Рафаэль и несколько игроков из "Львова".

Португальская школа тренеров - одна из лучших в Европе.

В сильнейшем чемпионате мира, английском, работают сразу три тренера из Португалии.

В чемпионате Украины было белорусское и российское противостояние тренеров. Матч "Карпаты" - "Шахтер" запомнится португальским. Наставник дончан Паулу Фонсека в этом году играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Львовянин" Жозе Мораиш в свое время работал в штабе Жозе Моуриньо и выигрывал Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером". Однако интриги не получилось. "Шахтер" победил во Львове - 7:1.

Автор: Сергій ТИЩЕНКО
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