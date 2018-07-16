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вторник, 17 июля 2018 00:10

"Динамо" ищет нападающего

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Киевское "Динамо" за два последних года выиграло только один трофей — суперкубок Украины-2016. Завершающий сезон Сергея Реброва, 2016/17, был провален. Новому тренеру Александру Хацкевичу понадобился год на перестройку игры команды, изменение состава.

Весенние матчи показали, что ставка на молодых украинских футболистов полностью себя оправдывает. Стоит только усилить команду квалифицированными легионерами. Поэтому на летнее межсезонье у болельщиков столичного клуба были большие надежды.

— Последний год был неудачным во многом из-за смены главного тренера. Хацкевич не так хорошо знал возможности своих игроков. Шепелев — тому пример, как и его позиция на поле. Сейчас тренер лучше понимает свою команду. Больше нет игроков, которые могут уйти и этим создать неопределенность. Поэтому ожидания оптимистичны. Если команда проведет сезон, как вторую половину прошлого, победы придут, — говорит блогер Михаил Смоловый, 31 год.

Во время сборов в Австрии в шести матчах "Динамо" ни разу не уступило. Победили чемпиона Чехии "Викторию", Плзень, 2:0, и самую сильную команду Азербайджана, участника последней Лиги чемпионов, "Карабах", 1:0. Сыграли вничью с китайским "Тянзинь Цюаньцянь" — 3:3 и 1:1 — с швейцарским "Люцерном". Уничтожили австрийский "Телфес", 9:0, и победили румынский "Боташони", 1:0. За время сборов костяк команды сформировался. Неопределенными остаются две-три позиции. В первую очередь, лучшее сочетание игроков в середине поля. Приглашение бразильца Че Че требует перестройки игры команды.

— Фундаментально игра на сборах не менялась до тех пор, пока рядом с прошлогодней не начала выстраиваться новая довольно смелая конструкция. Она не предусматривает наличия в центре поля ориентированного лишь на отбор игрока. Эта структура будет подходить для быстрого нападающего. И это — полная противоположность ставке на силового форварда. Болельщиков должно радовать, что рядом с более консервативными мерами, которые пропагандировал тренер, появляется полноценный "план Б". Его не хватало в поединках с "неудобными" соперниками, которые играют от обороны, — добавляет Смоловый.

Александр Хацкевич отказался от нескольких возрастных футболистов еще перед началом сборов.

— Они больше формально были в команде, чем играли на поле. Из новичков пришли два бразильца — центральный полузащитник Че Че и левый защитник Сидклей. Шанс проявить себя получили Андриевский, Михайличенко и Калитвинцев. Они были в системе клуба, но играли за другие команды. А еще талантливая молодежь — Алибеков, Русин, Смирный, Леднев, Маханьков. Не смог принять участие в предсезонной подготовке хорват Иосиф Пиварич. Он выступал в составе своей сборной на Кубке мира. Молодые Миколенко, Попов и Цитаишвили готовятся к Евро среди 19-летних в Финляндии, поэтому пропустили сборы команды.

— Че и Сидклей однозначно должны добавить командной игре креатива и нестандартных решений. Среди игроков дубля лучше всего себя проявил Ахмед Алибеков. Причем играл на позиции центрального защитника, хотя он опорник. Сейчас в нем видят вероятную подмену Бурде. Неплохое впечатление произвели Леднев и Смирный, даже забивали. Однако до уровня убедительности Алибекова немножко не хватило. Голкипер Маханьков не опозорился, но в этом году не подвинет Бойко. На просмотре были защитник 34-летний Папа Гуйе и нападающий Максим Дегтярев, 25 лет. Папа был необходим для закрытия дефицита защитников из-за вызова в юношескую сборную Попова и Миколенко. Поэтому не удивительно, что с ним не подписали контракт. Максим тоже понадобился для количества, чтобы разбавить игровую нагрузку на Беседина и Русина, пока клуб ищет нападающего, — отмечает эксперт.

Решили вопрос с вратарем — "Динамо" подписало пятилетний контракт с Денисом Бойко. До того он выступал в Киеве на правах аренды, а его контракт принадлежал турецкому "Бешикташу". Именно в Бойко руководители клуба и тренеры команды видят основного вратаря. В таком случае Бущан, Рудько и Маханьков должны определить, кто будет запасным голкипером. Коваль не поехал даже на сборы. Тренируется с молодежкой.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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