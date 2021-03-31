"Без скоростей не могли победить финнов"

Сборная Украины по футболу стартовала с двух ничьих - 1: 1 - в отборочном турнире Кубка мира-2022. Сначала подопечные тренера 44-летнего Андрея Шевченко сыграли в Париже против Франции, а затем - в Киеве с Финляндией. Вчера ночью закончился третий матч: наши принимали аутсайдера - Казахстан.

- После первого матча во Франции начали раздаваться голоса, что нам по силам бороться с чемпионами мира за первое место, - говорит футбольный тренер Игорь Яворский, 61 год. - Однако после второго матча все поняли - впереди тяжелая борьба за вторую позицию. Наша команда понравилась в Париже. Не было лишней паники и суеты. Спокойно играли в обороне и перекрывали французам фланги. Совсем лишили пространства скоростного Мбаппе. Пытались отвечать атакой на атаку. Это не всегда удавалось, но стоит похвалить за намерение.

Совсем другая была игра с Финляндией. Пассивно действовал капитан команды Александр Зинченко. Украина почти не прессинговала соперника. Не понимаю почему. Зато долго и академично перекатывала мяч, злоупотребляя ремнями назад. Чувствовалось, что команде не хватает агрессии. Все события разворачивались вокруг игрока, владеющего мячом. Не было неожиданных подключений, рывков на свободное место, командного движения, которое разваливает крепкую оборону соперника. Не было скорости. А на такой, как играла Украина, такие матчи не выигрываются. Все делалось крайне монотонно. Кроме Караваева, никто не хотел брать инициативу на себя. Был малый процент выигранных единоборств. Особенно это касается воздушной борьбы. Яремчук только раз ударил по воротам, хотя в своем клубе не уходит с поля без трех-пяти ударов. Наш гол был забит "с кровью" - разыграли идеальную комбинацию и нападающий Мораес сумел опередить финского защитника.

Но сразу показали, что совершенно не готовы обороняться. Финны за последние 10 минут создали несколько опасных моментов. Создавалось впечатление, что слишком много уважения было к сборной Финляндии и к ее форварду Пукки. Пропущенный мяч - следствие такого уважения. Сначала форварда испугался Илья Забарный, затем - Виталий Миколенко. Ничья закономерна. Нет скоростей - нет победы.

Футбол. Лига чемпионов 2020 / 21.1 / 4 финала. Первые матчи

6 апреля, вторник

"Реал", Мадрид, Испания - "Ливерпуль", Англия; "Манчестер Сити" - "Боруссия", Дортмунд ", Германия

Повторные матчи эти пары команд проведут 14 апреля, среда

7 апреля, среда

"Бавария", Мюнхен, Германия - "Пари Сен-Жермен", Париж, Франция; "Порту", Португалия - "Челси", Лондон, Англия

Повторные матчи эти пары команд проведут 13 апреля, вторник

Примечание: матчи будут начинаться в 22:00 по киевскому времени