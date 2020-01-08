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пятница, 10 января 2020 00:35

"Ярмоленко не потянет чемпионат Англии. Ему надо переезжать в Испанию"

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44-летний Алекс Великих - футбольный скаут. Он живет в Италии. Оценил перспективы ведущих украинских футболистов.

Роман Яремчук сейчас много забивает за "Гент". Благодаря чему проводит успешный сезон?

— Уроженец Львова — один из самых полезных форвардов в чемпионате Бельгии и Лиге Европы. Ключ к успеху этого игрока - попадание в европейский чемпионат в молодом возрасте с багажом умений, полученным в предыдущем клубе — "Александрии". Сейчас для Романа важно стабильно играть. Понимание этого момента самим игроком, невысокий в плане давления климат чемпионата Бельгии и доверие тренера сборной стали факторами его роста как футболиста.

Это последний год в Бельгии для Яремчука. Какой лучший вариант для продолжения карьеры?

— Считаю, что да, последний. Футболист находится в фокусе команд из топ-чемпионатов. Некоторые итальянские клубы рассматривали его кандидатуру, но решили посмотреть еще один сезон. После Евро-2020 цена на игрока будет больше. Лучшим вариантом для него я вижу чемпионаты Италии или Германии. Если Италия, то это клубы, которые борются за 5-10-е места в турнирной таблице. У них он будет основным.

Почему не все получается у Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме"?

— Андрей провел довольно неоднозначный год, который был испорчен травмой. История Ярмоленко — это типичная ситуация украинского игрока, который на родине был звездой, но не смог найти себя в Европе. Возраст, язык, адаптация и понимание своей настоящей силы в ежедневном сравнении с коллегами — это серьезный экзамен, который в Дортмунде он не сдал. Попав в Лондон, начал показывать результаты, но уровень, интенсивность, скорости и нагрузки были не те, к которым привык его организм за годы выступлений в Украине. Все это наложилось на проблемы самого "Вест Хема" в этом сезоне.

Это последний сезон Ярмоленко в Англии?

— Ситуация, скорее всего, не решится до лета. Но если появится возможность смены клуба зимой, следует подумать об этом. Возможно, переехать из Англии в менее интенсивный чемпионат, например в Испанию.

Травма не помешает Александру Зинченко удержать позиции игрока стартового состава "Манчестер Сити"?

— История Зинченко — это пример борьбы. В жизни игрока было много опыта преодоления препятствий. Думаю, что Зинченко сможет преодолеть и сегодняшние проблемы. Тренер "Сити" Хосеп Гвардиола любит умный футбол с интеллектуальными исполнителями, а Зинченко — пример интеллектуального футболиста.

Можно ли сказать, что Руслан Малиновский самоутвердился в Италии?

— Он делает в Италии для нового поколения украинских футболистов то, что когда-то делал Андрей Шевченко. Своей игрой и поведением вне поля Малиновский доказывает, что украинские футболисты могут быть успешными в таком тяжелом чемпионате, как итальянская серия "А".

Переезд в Бергамо, где базируется его нынешний клуб "Аталанта", не был простым выбором и для самого игрока, и для клуба.

Тренер Джан Пьеро Гасперини рассматривал Малиновского как игрока для замены лидера - Алехандро Гомеса. Но тактическая грамотность, способность к адаптации, неконфликтность, приобретенный опыт убедили скептиков. Малиновский в ходе сезона значительно добавляет.

Почему Евгений Шахов немного играет за "Лечче"?

— "Лечче" будет бороться за выживание в элите итальянского футбола. Поэтому все игры для этой команды — финалы. Давление высокое, команда не выиграла ни одного домашнего матча. При таких условиях доверие к украинцу небольшое.

Андрей Лунин не имеет стабильной игровой практики уже полтора сезона. Что ему делать?

— Малая игровая практика может сказаться на уверенности действий, психологическом состоянии футболиста. Если сейчас он еще смог сохранять концентрацию, иногда выходя в матчах, то со временем может потеряться. Это понимают и окружающие его люди и работают над решением проблемы. Все специалисты сходятся на том, что Лунин — сильный исполнитель. Но ему надо стабильно играть за какого-то середняка в Испании.

Кто из украинских футболистов может оказаться в будущем в топ-чемпионатах?

— Вероятнее всего — Виталий Миколенко, левый защитник "Динамо". За этим игроком следят в Италии.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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