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вторник, 24 июля 2018 07:40

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

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В ночь на воскресенье, 22 июля, в московском спортивном комплексе "Олимпийский" украинец 31-летний Александр Усик выиграл финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Своего соперника россиянина Мурата Гассиева, 24 года, преодолел по очкам. До боя Усик имел 14 побед в 14 боях, 11 нокаутов, Гассиев — 26 побед в 26 боях при 19 нокаутах.

Двое судей поставили 119:109, один — 120:108. Уроженец Симферополя получил трофей Мухаммеда Али и стал первым украинцем — абсолютным чемпионом мира по четырем основным версиям: WBC, WBA, WBO, IBF. До объединительного боя Усик и Гассиев имели по два титула.

Александр Усик выборол эти пояса в 15-м поединке среди профессионалов. Это рекордно быстро. Американцу Джермейну Тейлору для этого понадобились 24 боя. Всего до Усика четырьмя титулами владели лишь трое — американцы Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор и Теренс Кроуфорд.

В углу Александра был Анатолий Ломаченко — отец и тренер одного из лучших боксеров мира Василия Ломаченко. Под его руководством Усик действовал уверенно, грамотно, мало ошибался.

С третьего раунда стало четко проявляться преимущество украинца.

Он красиво и непринужденно перебоксировал своего соперника с дистанции. Чуть ли не наибольший успех Гассиева был на последних секундах четвертого раунда. Усик не подготовился, пошел в атаку и пропустил мощный правый боковой в голову.

С каждым раундом преимущество украинского боксера становилось более ощутимым. Джебы Усика постоянно сбивали Гассиева с прицела. Александр хорошо двигался, смещался с линии атаки соперника. Финтил, переигрывал. Гассиев ничего не мог противопоставить, а в перерыве после шестого раунда пожаловался своему тренеру Абелю Санчесу, что не может подстроиться под соперника. С девятого раунда россиянин был практически деморализован.

На протяжении боя украинец нанес почти втрое больше ударов, чем россиянин. В финальном, 12-м, раунде он сделал 117 ударов, из которых 47 были меткими. Гассиев за 12 раундов попал 91 раз.

После этой победы два украинца — Василий Ломаченко и Александр Усик — находятся в пятерке лучших боксеров мира, независимо от весовой категории.

10 миллионов долларов — 262 млн грн — призовых получит Александр Усик за победу в финале Всемирной боксерской суперсерии. Его соперник Мурат Гассиев — вдвое меньше, $5 млн.

4-е место занимает Александр Усик в рейтинге журнала "Ринг". Он определяет лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Раньше Усик был десятым.

Другой украинский боксер, Василий Ломаченко, на второй позиции. Возглавляет рейтинг Геннадий Головкин из Казахстана.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
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  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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