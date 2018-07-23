Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

В ночь на воскресенье, 22 июля, в московском спортивном комплексе "Олимпийский" украинец 31-летний Александр Усик выиграл финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Своего соперника россиянина Мурата Гассиева, 24 года, преодолел по очкам. До боя Усик имел 14 побед в 14 боях, 11 нокаутов, Гассиев — 26 побед в 26 боях при 19 нокаутах.

Двое судей поставили 119:109, один — 120:108. Уроженец Симферополя получил трофей Мухаммеда Али и стал первым украинцем — абсолютным чемпионом мира по четырем основным версиям: WBC, WBA, WBO, IBF. До объединительного боя Усик и Гассиев имели по два титула.

Александр Усик выборол эти пояса в 15-м поединке среди профессионалов. Это рекордно быстро. Американцу Джермейну Тейлору для этого понадобились 24 боя. Всего до Усика четырьмя титулами владели лишь трое — американцы Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор и Теренс Кроуфорд.

В углу Александра был Анатолий Ломаченко — отец и тренер одного из лучших боксеров мира Василия Ломаченко. Под его руководством Усик действовал уверенно, грамотно, мало ошибался.

С третьего раунда стало четко проявляться преимущество украинца.

Он красиво и непринужденно перебоксировал своего соперника с дистанции. Чуть ли не наибольший успех Гассиева был на последних секундах четвертого раунда. Усик не подготовился, пошел в атаку и пропустил мощный правый боковой в голову.

С каждым раундом преимущество украинского боксера становилось более ощутимым. Джебы Усика постоянно сбивали Гассиева с прицела. Александр хорошо двигался, смещался с линии атаки соперника. Финтил, переигрывал. Гассиев ничего не мог противопоставить, а в перерыве после шестого раунда пожаловался своему тренеру Абелю Санчесу, что не может подстроиться под соперника. С девятого раунда россиянин был практически деморализован.

На протяжении боя украинец нанес почти втрое больше ударов, чем россиянин. В финальном, 12-м, раунде он сделал 117 ударов, из которых 47 были меткими. Гассиев за 12 раундов попал 91 раз.

После этой победы два украинца — Василий Ломаченко и Александр Усик — находятся в пятерке лучших боксеров мира, независимо от весовой категории.

10 миллионов долларов — 262 млн грн — призовых получит Александр Усик за победу в финале Всемирной боксерской суперсерии. Его соперник Мурат Гассиев — вдвое меньше, $5 млн.

4-е место занимает Александр Усик в рейтинге журнала "Ринг". Он определяет лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Раньше Усик был десятым.

Другой украинский боксер, Василий Ломаченко, на второй позиции. Возглавляет рейтинг Геннадий Головкин из Казахстана.