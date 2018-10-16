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среда, 17 октября 2018 05:10

18-летняя одесситка выиграла теннисный турнир в Гонконге

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Украинка Даяна Ястремская 14 октября выиграла теннисный турнир в Гонконге с призовым фондом $ 750 тыс. - 20,9 млн грн. В финальном матче одесситка обыграла Ван Цян из Китая - 6:2, 6:1. Цян ранее победила лучшую нашу теннисистку Элину Свитолину.

Ястремская стала самой молодой из украинок, которая выигрывала теннисные соревнования среди взрослых. На момент победы, 14 октября, ей было 18 лет и 4 месяца. Свитолина впервые победила в 18 лет и 10 месяцев.

- Даяна - специфический игрок. Имеет выдающуюся энергетику, пыл, - говорит теннисный эксперт Всеволод Кевлич, 49 лет. - Поэтому Ястремской легко играть так, как она хочет. Любит вести игру, атаковать, а не подстраиваться под соперника.

Терпеливость несвойственна Ястремской. Свитолина, например, может терпеть, а вот Даяна - нет. Она ментально сильная, верит в себя. Если Ястремская в форме, ничего не мешает - может обыграть любого. А для женского тенниса это редкое явление.

Победа над китаянкой показательна. Ван Цян в полуфинале "выбила" испанку Гарбинье Мугурусу, которой все проигрывали. Она выиграла пять матчей подряд, но Даяне удалось ее остановить.

Ястремская по стилю игры напоминает россиянку Марию Шарапову. Так же полагается на собственную силу, вкладывается в каждый мяч, отдает себя на корте полностью.

Слабые стороны теннисистки - в решающие моменты очень нервничает. В игре с Ван Цян допустила на матчболе две двойные ошибки. Счет - 6:2, 5:1, никакой угрозы нет. Однако мысль о близости первой победы на турнире такого ранга мешала сосредоточиться.

Это вопрос опыта. В 18 лет с таким сложно справиться. Даяна повзрослеет, будет лучше реагировать на незначительные проблемы. Она хочет играть идеально, надо стать более уравновешенной.

После победы в Гонконге Ястремская занимает 66-е место в рейтинге. Ранее была 102-й. Элина Свитолина потеряла позицию - была пятой, сейчас шестая. Леся Цуренко - на 26-й строчке.

Автор: Артем ГАЛКІН
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