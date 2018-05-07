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вторник, 08 мая 2018 00:15

17-летним полузащитником "Динамо" интересуется итальянский "Ювентус"

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Юношеские сборные Украины удачно выступили в раундах отбора к финальной части чемпионата Европы.

19-летние в Румынии выиграли свою отборочную группу. В июле будут выступать на юношеском Евро-2018 в Финляндии. 17-летние в Чехии получили второе место, которое тоже давало право на участие в финальной части. Но из-за технической ошибки в последнем матче против сербов играли дисквалифицированные игроки. Нам зачли техническое поражение. Досадно, потому что подопечные Олега Кузнецова смогли обыграть сербов, сыграть вничью с испанцами.

— Направление, выбранное "Шахтером", а затем и "Динамо", с приглашением иностранных специалистов в Академии и тесным контактом с нашими методологиями начинает приносить результаты. Мы раньше отставали от европейского футбола в скоростной технике владения мячом. Благодаря опыту иностранных систем и тренеров наверстываем. Поэтому не удивительно, что появляется все больше молодых талантливых игроков. Для примера: после Евро-2016 была большая проблема левого защитника, а теперь пробелов на этой позиции в сборной нет, — рассказывает директор Академии "Динамо" Александр Ищенко, 65 лет.

Украинским юношеским и молодежным сборным не часто удается пробиться в лидеры своих возрастных групп. Последний раз такое было в 2015-м. Тогда сборная 20-летних играла на Кубке мира в Новой Зеландии, а 19-летних — в финальной части Евро.

— Выступление на юношеских континентальных первенствах важно для молодых игроков, — говорит 41-летний Андрей Кудырко, главный редактор сайта "Золотой талант", который специализируется на юношеском футболе. — Испанцы, немцы достигают наибольших успехов в юношеском футболе, потому что постоянно имеют такой опыт. Среди 19-летних в финальную часть выходят только восемь лучших сборных. Поэтому попадание туда — хороший результат. УЕФА расширило финальную часть среди 17-летних до 12 команд. Имеем больше шансов попасть туда в будущем.

Большая заслуга в успехе юношеских сборных принадлежит тренерам Александру Петракову и Олегу Кузнецову.

Для Петракова это не первый успех на юношеском уровне. В 2014-м он выводил сборную 19-летних на Евро, а через год играл на молодежном Кубке мира. Этот тренер имеет свою методологию, умеет достигать результата. Для Кузнецова результаты отбора 17-летних — это первый небольшой успех. Обе сборные — организованные команды с волевыми качествами, пытаются больше играть вторым номером, от обороны, проводя быстрые атаки.

— Петраков на своем месте, — говорит тренер Павел Кикоть, 50 лет. — Для него нет никаких мелочей, он всегда в работе. Просматривает футболистов, общается с тренерами, изучает соперников.

Среди игроков следует обратить внимание на полузащитника 17-летнего Викентия Волошина из "Динамо". Им интересуется итальянский "Ювентус". Его одногодок и одноклубник, защитник Алан Аусси имел интерес со стороны "Баварии" и "Барселоны". Нападающий "Карпат" Даниил Сикан был на стажировке во французском "Пари Сен-Жермене" и испанском "Вильярреале".

В 2009-м украинская сборная выиграла домашнее Евро среди 19-летних. Но мало игроков той команды показали себя на взрослом уровне. Можно назвать разве "динамовца" Дениса Гармаша, его бывшего одноклубника Сергея Рыбалку и Евгения Шахова, который играет за греческий ПАОК.

— Молодым футболистам уделяют много внимания. Раньше в футболе было много денег. Лимит на легионеров вынуждал ведущие клубы вести жестокую конкуренцию за каждый талант. Футболисты привыкли не зарабатывать, а получать деньги. Когда возникают сложные ситуации или нужно конкурировать, они просто к этому не готовы. Это не позволяло им быть успешными во взрослом футболе или заинтересовать европейские клубы. Ситуация изменилась. Молодым футболистам нужно работать и доказывать наравне с другими свое право на будущее в профессиональном футболе, — говорит Кудырко.

Важным аспектом является желание Андрея Шевченко построить атакующую игру национальной сборной. В то же время молодежная и юношеские сборные Украины играют больше в защитный футбол, рассчитывают на контратаки. Разные схемы построения игры национальной и молодежных сборных не идут на пользу. Футболистам нужно перестраиваться.

— У Шевченко больший выбор. Может выбирать игроков из разных поколений. За одно место в составе могут конкурировать 36-летний Ротань и 21-летний Зинченко. Тренеры юношеских сборных имеют дело с одним поколением. Поэтому им тяжелее. Некоторые позиции выглядят слабо. По этой причине наставники выбирают более рациональный вариант введения игры, — добавляет Андрей Кудырко.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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