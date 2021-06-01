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вторник, 01 июня 2021 21:00

У разбитого корыта: что делать Реброву

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У разбитого корыта: что делать Реброву
Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский тренер 46-летний Сергей Ребров близок к завершению своей работы в "Ференцвароше". В Реброва остался еще год контракта, но он не может найти взаимопонимания с боcсами клуба. Что ждет украинского тренера в следующем сезоне?

Ребров сделал максимум для "Ферецнвароша". На внутренней арене "Фради" оторвался от преследователей. Команда Реброва выиграла три последних чемпионства. В еврокубках - сначала вышла в Лигу Европы, а затем преодолела все раунды квалификации Лиги чемпионов.

В Будапеште Ребров как тренер уперся в потолок своих возможностей. Для перехода на более высокий уровень - нужны новые игроки. Руководители клуба не хотят менять состав и выделяли деньги на новых футболистов. В таком случае, Ребров имеет все шансы в следующем сезоне получить ситуацию, которая у него была в "Динамо". Когда в своей последнем сезоне он просто потерял контроль над командой. В случае возможных неудач, вся полученная репутация за три года будет потеряна.

В Будапеште Ребров как тренер уперся в потолок своих возможностей. Для перехода на более высокий уровень - нужны новые игроки

Но у Реброва пока нет другого реального приглашение, которое бы позволило ему развиваться как тренеру. Разговоры о сборной Украины остаются только разговорами. "Челси" выиграл Лигу чемпионов, а "Милан" смог стать вторым в Италии и выйти в самый престижный клубный турнир. Предпосылок для смене тренера в этих командах не предвидится. Значит, Андрей Шевченко останется в сборной работать после Евро.

Возвращение в "Динамо" пока не имеет никакого смысла. Мирчи Луческу удалось объединить вокруг себя не только команду, но и весь клуб. Не зря братья Суркисы предлагают румыны продлить контракт несмотря на почтенный возраст.

Разговоры о "Тоттенхэме" выглядит скорее пиар-акцией агентов Реброва. Английский клуб охотится на ведущих специалистов мира - Антонио Конте, Эрика тен Хага. Вряд ли им может составить конкуренцию тренер скромного "Ференцвароша".

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Греческий АЕК - не самый лучший вариант. В Греции доминирует "Олимпиакос". Чтобы сбросить его нужно иметь хорошие финансовые возможности, которых в АЕК нет. В прошлом сезоне команда пришла только четвертая к финишу. Боссы клуба не особо дают много времени на построение команду. При неудачах можно сразу потерять работу.

Возвращение на Ближний Восток - возможность заработать. В футбольном плане там нельзя найти развития. Ребров - специалист, которому не стоит думать только о деньгах.. Кроме того, все достижения с "Ференцвароша" будут забыты. Затем снова нужно будет делать два шага назад, чтобы начать работать в Европе.

Таким же выглядит вариант с работой в "Кайрате". Чемпионат Казахстана вряд ли что-то даст новое Реброву в плане тренерской работы.

Остается только чемпионат Турции с "Фенербахче". Клуб из Стамбула поисках наставника. Ребров одним из главных претендентов. Украинец имеет опыт выступлений за команду в качестве игрока.

В турецком футболе что-то прогнозировать крайне трудно. Времени на построение команды никто не даст

Турецкие реалии сейчас таковы, что клубы отказались от практики приглашения известных футболистов из Европы. Сбитые летчики, местные игроки и второстепенные легионеры - все что может похвастаться местная лига. Сразу 4-5 клубов претендуют на чемпионство. В каждом матче можно потерять очка. Здесь можно быть успешным, но есть риски провала. В турецком футболе что-то прогнозировать крайне трудно. Времени на построение команды никто не даст.

Кроме того, "Фенербахче" не имеет больших финансовых возможностей. Реброву не купят нужных футболистов. Нужно будет работать с имеющимися футболистами под гарантии успешных выступлений в чемпионате и выхода в еврокубки.

За три года работы в Венгрии Ребров сделал немало прогресс как тренер. Важно правильно сделать следующий шаг для дальнейшего развития. Пока ни один вариант не выглядит интересным и перспективным для украинского тренера.

Реброву пришло время перехода из статуса перспективно тренера в качественного специалиста. Стоит попробовать покорять ведущие чемпионаты. Возможно, это будут не такие статусные клубы и тренер потеряет за заработках, но это шанс показать себя в сильных лигах.


Сергей Ребров в качестве игрока выступал за "Шахтер", "Динамо", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Рубин" и "Фенербахче".

Тренерскую карьеру начал в молодежных командах "Динамо". Был ассистентом Олега Блохина. С 2014 года возглавил первую команду и получил с киевлянами два чемпионских титула.
Сезон 2017/18 провел в Саудовской Аравии с "Аль-Ахли". Реберную удалось выиграть серебряные награды местного чемпионата и дойти до полуфинала местного аналога Лиги чемпионов.
С 2018 года возглавлял "Ференцварош".

Автор: Сергей Тищенко
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01
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