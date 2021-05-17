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понедельник, 17 мая 2021 14:18

Ребров может возглавить клуб с тремя украинцами в составе

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Ребров может возглавить клуб с тремя украинцами в составе
Сергея Реброва признали лучшим тренером чемпионата Венгрии. Фото: "Ференцварош"

Греческий АЕК рассматривает кандидатуру главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва в качестве своего нового наставника. Он может тренировать клуб, в котором играют три украинца.

Будущее нынешнего рулевого греков Маноло Хименеса еще не ясно, но за последние сутки клуб сделал первые шаги в сторону смены тренера, сообщает местное издание enwsi.gr.

АЕК рассматривает две-три фамилии на тренерский мостик команды. Одним из них является экс-наставник "Динамо" Сергей Ребров.

Если Ребров согласится возглавить АЕК, то его оклад составит €1,3 млн в год.

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В завершившемся сезоне АЕК, цвета которого защищают Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко, занял четвертое место в чемпионате Греции. В Лиге Европы АЕК выступал в одной группе с "Зарей" и занял последнее место. Ранее греческие клубы тренировали Олег Блохин и Олег Протасов.

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