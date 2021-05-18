Луческу подпишет новый контракт с "Динамо"

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" 75-летний Мирча Луческу подпишет с "Динамо" новый контракт.

Румынский тренер останется работать в столице Украины к лету 2023, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик Live".

"Никаких проблем с его отходом нет - Луческу остается в "Динамо", и у него хватает сил на эту работу. К нему в Киев приехала жена, и они здесь провели определенное время.

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Также у Луческу был разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом и с Григорием Суркисом. И после этого они еще раз встречались, согласовав все условия работы на следующий сезон. Насколько мне известно, руководство "Динамо" хочет продлить контракт Луческу еще на сезон (действующее соглашение рассчитано до лета 2022. - Gazeta.ua). И, думаю, румынский специалист согласится на это.

Главная идея - подготовить тренировочную базу команды, где идет реконструкция двух полей. Это было пожелание Луческу. Заменят газон и на стадионе "Динамо". Везде будут гибридные газоны, с лучшими возможностями для их использования", - сказал Цыганик.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне румынский тренер смог вернуть чемпионский титул, который киевляне не могли выиграть пять лет. Пройти квалификацию Лиги чемпионов и выиграть два украинских кубки - Суперкубок и Кубок Украины.