Стало известно, сколько Ребров зарабатывает в "Ференцвароше"

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Украинский тренер "Ференцароша" 46-летний Сергей Ребров зарабатывает в Венгрии более €800 тыс. за сезон.

Кроме зарплаты в €68 тыс. в месяц Ребров также получил от венгерского клуба €3,4 млн за выход команды в Лигу чемпионов, сообщает Blikk.

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В "Ференцварош" были удивлены высказываниями Реброва на пресс-конференции по поводу будущего, потому что у него есть действующий контракт на один год.

Украинский тренер желает увеличить свою зарплату. Возможная причина в том, что из-за успехов в "Ференцвароше" за кандидатурой Реброва следят другие европейские клубы.

Клуб из Будапешта контактировал с немецкими, итальянскими и российскими специалистами, среди них Эусебио Ди Франческо и Петер Штегер, но надеется на продолжение сотрудничества с Ребровим.

Сергей Ребров работает в "Ференцварош" с лета 2018 года. За это время он трижды выиграл чемпионский титул, вывел команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Контратк тренера действует до лета 2022 года. По сообщению СМИ, Ребров может заменить Андрея Шевченко после Евро-2020/21.