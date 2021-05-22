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суббота, 22 мая 2021 17:20

Реброву предложили возглавить турецкий гранд

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Реброву предложили возглавить турецкий гранд
Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Турецкий "Фенербахче" хочет видеть своим тренером украинского специалиста 46-летнего Сергея Реброва.

Также в шорт-листе стамбульского клуба такие имена как Люсьен Фавр, Белёзоглу, Златко Далич и Йоахим Лев, сообщает Fanatik.

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"Фенербахче" в нынешнем сезоне чемпионата Турции занял третье место и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Сам Ребров уже выступал за "Фенербахче" в качестве игрока в 2003-2004 годах, и становился с клубом чемпионом Турции.

Сергей Ребров работал в "Ференцварош" с лета 2018 года. За это время наставник выиграл с клубом три чемпионских титула и вывел клуб в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета 2022 года. Однако тренер заявил о своем желании сменить место работы. По сообщениям СМИ, в постлугах Реброва заинтересованы греческий АЕК, катарский "Аль Айн" и сборная Украины.

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