Суркис сравнил Луческу с Лобановским

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сравнил наставника команды Мирчи Луческу с легендарным Валерием Лобановским.

По словам Суркис, румынском тренеру удалось объединить не только футболистов, но и всех работников клуба. Последний раз такое было во времена работы Лобановского.

"Луческу удалось сделать то, что удавалось только Лобановскому. Ему удалось объединить вокруг себя всех: поваров, тех, кто убирает в комнатах, стирает белье, массажистов - всех, кто работает на базе. Там работает около 200 человек обслуживающего персонала. Ему удалось всех объединить.

Вы спросите, каким образом. Очень просто. Задачи и цели были поставлены перед командой, и он считает, что если в этом звене выпадет хоть один человек - с плохим настроением отработает повар, уберут кровать с плохим настроением - это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал формулу: вот если есть премиальные, поощрения идет всем, даже сотрудникам базы. Он объединил вокруг то, чего не было раньше. Объединил вокруг себя людей, и они болеют сегодня за результат. Так, и потому, что будет материальный стимул для них, но сегодня в непростое время, согласитесь, это важно. И своим отношением к людям.

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Я несколько раз был на базе, когда обедала команда. Он сидел за столом, десять раз скажет "спасибо" официанту, он поблагодарит девушке, которая изменит ему тарелку, это очень приятно. Это вызывает огромное уважение. Не так, что ты сидишь как господин, тебе положили салат, а ты делает вид, что так положено. Это воспитание, мудрость жизненная, такие вещи не купишь ни за какие деньги. Я думаю, что он - хозяин, сегодня база - его база. И он ведет себя там так, как считает нужным.

Восстановление очень важно. Не просто так Мирча после первой игры с "Олимпиком", которую мы играли на стадионе "Динамо" ... Футболисты начали садиться в свои машины и разъезжаться, на что он сказал: "Нет, так больше не будет. Все садятся в автобус и едут на базу на восстановление. Мы вместе ужинаем и едем по домам ". Не помню за последнее время, кроме времен Лобановского, чтобы тренер забирал команду на базу", - сказал Суркис в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital".

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Его соглашение с киевским клубом действует до лета 2022 года. В своем первом сезоне он выиграл все внутренние титулы - чемпионат, Кубок и Суперкубок. Смог выйти вывести команду в Лигу чемпионов и дойти до 1/8 Лиги Европы.