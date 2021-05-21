Ребров может вернуться на Ближний Восток

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Представитель ОАЭ "Аль-Айн" хочет видеть тренером команды украинского специалиста 46-летнего Сергея Реброва.

Клуб с Ближнего Востока уже начал переговоры с наставником "Ференцвароша" и его агентом, сообщает UAEkick.

Экс-тренер "Динамо" уже имеет опыт работы в этом регионе. В сезоне 2017/18 он возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

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"Аль-Айн" - один из самых успешных клубов в ОАЭ. Команда 13 раз выигрывала чемпионат, семь раз становилась обладателем Кубка и пять - Суперкубка ОАЭ. В 2003 году победила в азиатский Лиге чемпионов. Последнее чемпионство датировано сезоном 2017/18. В том же 2018 году клуб вышел в финал клубного Кубка мира, где проиграл "Реалу".

Сейчас команду тренирует португальский специалист Педру Эмануэл, но команда в текущем сезоне финишировала лишь шестой в чемпионате, что стало худшим результатом за последние семь лет.

Сергей Ребров работал с "Ференцварошем" с лета 2018 года. За это время выиграл три чемпионских титула и вывел команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Начинал тренерскую работу Ребров в "Динамо", где смог дважды стать чемпионом Украины. В сезоне 2017/18 работал на Ближнем Востоке с "Аль Ахли". По сообщению СМИ, Ребров может стать одним из кандидатов на пост тренера сборной Украины после Евро-2020/21.