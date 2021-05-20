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четверг, 20 мая 2021 15:50

Ребров подписал контракт с сборной Украины - источник

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Ребров подписал контракт с сборной Украины - источник
Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Главный тренер "Ференцвароша" 46-летний Сергей Ребров имеет шансы стать новым тренером сборной Украины.

Ребров может получить работу после возможного перехода Андрея Шевченко на клубную работу, сообщает "Динамо Киев Inside".

"Когда 12 ноября прошлого года мы первые озвучили информацию о том, что Ребров подписал предварительный контракт с национальной сборной Украины, нарвались на волну хейта и обвинений в дезинформации от самой ФФУ / УАФ и других сателлитов.

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Стоим на своем. Контракт есть. И нам это известно от человека, лично участвовавшего в его подготовке и подписании. И теперь все зависит от нынешнего главного тренера сборной, который рассчитывал на большое количество предложений, а их как бы уже и нет. И теперь есть риск кому-то из друзей-партнеров остаться у разбитого корыта. Потому место тренера в сборной только одно, а побив горшки с венграми, Ребров рискует остаться ни с чем, поскольку по условиям соглашения с федерацией Павелко, контракт Сергея вступит в силу только после ухода Шевченко. А Андрей из-за отсутствия предложений может активировать свою опцию с +1,5 года контракта после Евро. Такая ситуация ", - говорится в сообщении.

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. За это время он смог вывести национальную команду на Евро-2020/21. Его соглашение с УАФ действует до середины июля 2021 года.

Сергей Ребров работает в "Ференцварош" с лета 2018 года. Его контракт с венграми действует еще на один сезон. Ранее Ребров тренировал "Динамо" и "Аль Ахли".

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