Английский "Тоттенхэм" заинтересован в услугах украинского тренера 46-летнего Сергея Реброва.

Главным кандидатом на пост тренера лондонцев является наставник ПСЖ Маурисио Почеттино, сообщает Tuttomercatoweb.com.

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Кроме Почеттино владельцы "шпор" изучают другие кандидатуры. Среди них - тренер "Ференцвароша" Ребров.

Начинал прошлый сезон с "Тоттенхэмом" Жозе Моуриньо, но в апреле португалец потерял работу. Сейчас "шпор" тренирует 29-летний Райан Мейсон.

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2028 года. За это время он выиграл три чемпионских титула и вывел команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Украинский тренер хочет оставить Венгрию. Среди вариантов продолжения тренерской карьеры - сборная Украины, АЭК и "Фенербахче.

В статусе футболиста Ребров защищал цвета "Тоттенхэма" в сезонах 2000/02. Но так и не смог стать основным игроком "шпор".

Лондонцы финишировали седьмыми в АПЛ и не смогли квалифицироваться в еврокубки.