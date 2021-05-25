Ребров поссорился с президентом "Ференцвароша"

У украинского наставника "Ференцвароша" 46-летнего Сергея Реброва конфликт с руководством клуба.

У экс-тренера "Динамо" разногласия с президентом чемпиона Венгрии Габором Кубатовим по поводу своего будущего, сообщает "ТаТоТаке".

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У Реброва есть предложения от греческого АЕК и турецкого "Фенербахче". И он еще зимой заявил о своем желании покинуть Будапешт. Венгерский клуб хочет, чтобы наставник отработал свой контракт, который действует до лета 2022 года.

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Он смог выиграть три чемпионских титула в Венгрии и вывести команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

К работе в Будапеште Ребров тренировал киевское "Динамо" и "Аль Ахли" из Саудовской Аравии.

По сообщению СМИ, Ребров может заменить Андрея Шевченко в сборной Украины.