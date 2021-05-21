Шевченко не отпускают из сборной Украины

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко хочет, чтобы тренер сборной Украины Андрей Шевченко работал с командой до завершения Кубка мира-2022.

Соглашение Шевченко завершается в июле, но есть опция продления еще не один отборочный цикл.

"У нас с Шевченко есть действующий контракт, действительно, в нем есть опция продления до Кубка мира в Катаре. Я абсолютно недавно разговаривал с Шевченко по этому поводу, в его намерениях ничего не изменилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко показал, как нужно подтягиваться игрокам сборной Украины

Это очень хорошо, потому что игроки и все наши болельщики должны знать, что сборная останется с тем же тренерским штабом, к которому все привыкли. На сегодня я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Андрей Николаевич и его тренерский штаб не доработали контракт до конца отбора к Кубка мира и, надеюсь, участия на Кубка мира.

Такая договоренность сегодня, но мы понимаем, что это жизнь и завтра интерес к нашему штаба может возрасти. В этом случае принимать какое-то решение.

Еще раз, на сегодня никаких переговоров или разговоров об уходе нет", - сказал Павелко в эфире "Денисов Time".

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. К этому полгода работал ассистентом Михаила Фоменко.

Наставнику удалось вывести сборную на Евро-2020/21. Там национальная команда сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. В отборе к Кубку мира Украина стартовала с трех ничей против Франции, Финляндии и Казахстана. По сообщению СМИ, наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров уже подписал контракт со сборной и приступит к работе в случае ухода Шевченко из команды.