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пятница, 21 мая 2021 21:00

Судьба Шевченко и Реброва зависит от Малиновского

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Судьба Шевченко и Реброва зависит от Малиновского
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Воскресным вечером 23 мая сборная Украины примет Бахрейн в товарищеском матче. Поединок может быть интересен разве что самым преданным болельщиком нашей национальной команды, для которых каждый матч сборной – праздник, тем более – после почти двухмесячной "разлуки". А спортивного интереса в нем мало. Более показательными в подготовке к Евро будут следующие поединки команды Андрея Шевченко: против Северной Ирландии – 3 июня и Кипра – 7 июня. А главное – наши против Бахрейна будут играть не в основном составе, без двух ключевых полузащитниковАлександра Зинченко и Руслана Малиновского.

Последний, скорее всего, в это же время выйдет за "Аталанту" в заключительном поединке чемпионата Италии – дома против "Милана". Для команды Малиновского глобального значения он не имеет. Она гарантировала место в Лиге чемпионов 2021/22. Но есть три локальные задачи: а) впервые в истории занять второе место; б) заработать вследствие этого 19, а не 14, миллионов евро в) реабилитироваться за поражение в финале Кубка Италии.

Более показательными в подготовке к Евро будут следующие поединки команды Шевченко: против Северной Ирландии – 3 июня и Кипра – 7 июня

"Милан" зато "подвис". Только победа гарантирует клубу выход в Лигу чемпионов независимо от результатов других матчей. Но "Аталанта" - единственная итальянская команда, которую не обыгрывал Стефано Пиоли как тренер "Милана".

Малиновский в настоящее время – "в огне" (https://gazeta.ua/articles/sport/_malinovskij-stav-najkraschim-gravcem-misyacya-v-chempionati-italiyi/1033173). 11 подряд результативных матчей. И если поставит жирнющую точку, и в который раз разобьет "Милан", то это - единственный вариант увольнения Пиоли по окончанию сезона. Тогда на его место придет Шевченко. А Андрея Николаевича заменит Ребров.

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Матч Украина – Бахрейн состоится 23 мая, воскресенье, и начнется в 21:00 за Киевом. Текстовая трансляция – gazeta.ua. Поединок "Аталанта" - "Милан" стартует на 45 минут позже. На Евро-2020/21 Украина стартует 13 июня выездным матчем против Нидерландов. 17 июня играем с Северной Македонией, 21 июня – против Австрии.

Автор: Роман Шахрай
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Дата
21
мая

Власть захотела в корне изменить жизнь сел

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