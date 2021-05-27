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четверг, 27 мая 2021 17:46

Назвали самого дорогого игрока сборной Украины

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Назвали самого дорогого игрока сборной Украины
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Полузащитник "Аталанты" 28-летний Руслан Малиновский стал самым дорогим игроком сборной Украины перед Евро-2020/21.

Оценочная стоимость одного из лидеров "Аталанты" выросла с €21 млн до €30 млн, сообщает Transfermarkt.

Второе место делят футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который с марта вырос с € 20 до € 25 млн, и вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который с января текущего года вырос с €24 до €25 млн.

Третье место досталось левом защитнику "Динамо" Виталий Миколенко, который с прошлого января подорожал с €15 до €17 млн.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Австрию и Северной Македонией.

Руслан Малиновсьикй провел второй сезон в Серии А. До этого играл в Бельгии за "Гент" и в Украине за "Зарю", "Севастополь" и "Шахтер".

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