Малиновский стал лучшим асистентом чемпионата Италии

Один из лидеров сборной Украины 28-летний Руслан Малиновський стал лучшим ассистентом чемпионата Италии сезона-2020/21.

На счету полузащитника "Аталанты" - 12 голевых передач.

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На один ассист меньше на счету форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

Также в активе украинцы восемь голов в прошлом сезоне Серии А.

За результатами сезона "Аталанта" заняла третье место и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Во второй половине прошлого сезона стал одним из лидеров "бергамаксков".

В Украине футболист выступал за "Шахтер", "Севастополь" и "Зарю".

Малиновский присоединится к сборной Украины, которая готовится к Евро-2020/21 в Харькове. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.