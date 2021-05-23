"Милан" победил "Аталанту" благодаря двум пенальти

 
Ексклюзивы
1/5
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 261
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 387
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 1980
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 711
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 342
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 756
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 585
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 756
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Капитан "Торонто" потерял сознание после удара форварда "Монреаля"
Капитан "Торонто" потерял сознание после удара форварда "Монреаля"
Тренер чемпионов умер через шесть лет после триумфа
Тренер чемпионов умер через шесть лет после триумфа
Леброн Джеймс фантастическим трехочковым принес своей команде победу
Леброн Джеймс фантастическим трехочковым принес своей команде победу
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1341
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 261
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 324
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 297
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 00:12

"Милан" победил "Аталанту" благодаря двум пенальти

  Комментировать
&quot;Милан&quot; победил &quot;Аталанту&quot; благодаря двум пенальти
"Милан" впервые за несколько лет финишировал на втором месте. Фото: Reuters

"Милан" обыграл "Аталанту" на выезде - 2:0 и финишировал вторым в турнирной таблице. Команда Малиновского - третья.

Миланцы грамотно защищались всю игру. Фактически, они не дали создать хозяевам тот каскад моментов, которые те создают чуть ли не в каждом матче. Физических сил на противодействие прессингу "Аталанты" на этот раз хватило на весь матч.

Провалил игру Луис Муриель. Он неоправданно брал инициативу на себя ни разу не попал в створ ворот. Зато помешал пробить с перспективного штрафного Руслану Малиновскому. Руслан тоже провел не лучший матч. Но несколько фирменных пасов на Сапату выдал. Другое дело, что Дуван тоже перестал попадать в створ.

Удивил судья трактовкой игры рукой. Особенно в случае со вторым пенальти. Минут за 20 до нарушения в штрафной "Аталанты" арбитр проигнорировал пенальти за игру рукой защитника "Милана".

Похоже, бергамаски наелись на финише сезона. На финал с "Ювентусом" в Кубке и бой с "Миланом" за второе место им не хватило эмоциональных сил. К тому же путевка в Лигу чемпионов уже была в кармане. А без эмоций такие матчи не выигрываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определился чемпион Испании

Италию будут представлять в Лиге чемпионов "Интер", "Милан", "Аталанта" и "Ювентус". Пятым лишним оказался "Наполи". Теперь ведущие футболисты будут готовиться к Евро, который стартует 11 июня в Риме.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Милан" победил "Аталанту" благодаря двум пенальти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4905
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4851
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4374
Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать
Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать Просмотров: 2817
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 2808
Спорт
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Украина не смогла обыграть Бахрейн
 Просмотров: 666
Левандовски побил "вечный" рекорд Мюллера
Левандовски побил "вечный" рекорд Мюллера Просмотров: 414
"Динамо" выставило на трансфер дорогого легионера
"Динамо" выставило на трансфер дорогого легионера Просмотров: 774
Я горжусь Безусом – тренер "Гента"
Я горжусь Безусом – тренер "Гента" Просмотров: 333
Переход Де Дзерби в "Шахтер" назвали скандалом
Переход Де Дзерби в "Шахтер" назвали скандалом Просмотров: 738
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
1
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
1
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
Голосов: 1021
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть