"Милан" победил "Аталанту" благодаря двум пенальти

"Милан" впервые за несколько лет финишировал на втором месте. Фото: Reuters

"Милан" обыграл "Аталанту" на выезде - 2:0 и финишировал вторым в турнирной таблице. Команда Малиновского - третья.

Миланцы грамотно защищались всю игру. Фактически, они не дали создать хозяевам тот каскад моментов, которые те создают чуть ли не в каждом матче. Физических сил на противодействие прессингу "Аталанты" на этот раз хватило на весь матч.

Провалил игру Луис Муриель. Он неоправданно брал инициативу на себя ни разу не попал в створ ворот. Зато помешал пробить с перспективного штрафного Руслану Малиновскому. Руслан тоже провел не лучший матч. Но несколько фирменных пасов на Сапату выдал. Другое дело, что Дуван тоже перестал попадать в створ.

Удивил судья трактовкой игры рукой. Особенно в случае со вторым пенальти. Минут за 20 до нарушения в штрафной "Аталанты" арбитр проигнорировал пенальти за игру рукой защитника "Милана".

Похоже, бергамаски наелись на финише сезона. На финал с "Ювентусом" в Кубке и бой с "Миланом" за второе место им не хватило эмоциональных сил. К тому же путевка в Лигу чемпионов уже была в кармане. А без эмоций такие матчи не выигрываются.

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Италию будут представлять в Лиге чемпионов "Интер", "Милан", "Аталанта" и "Ювентус". Пятым лишним оказался "Наполи". Теперь ведущие футболисты будут готовиться к Евро, который стартует 11 июня в Риме.