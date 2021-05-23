Украина не смогла обыграть Бахрейн

На этот раз сборная Украины сыграет почти без легионеров. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сборная Украины, несколько дней назад начала подготовку к Евро-2021 готова нам показать первую премьеру. Сегодня наш соперник - сборная Бахрейна - арабской страны бассейна Персидского залива.

Украинцы будут играть без основных легионеров, поскольку в Европе только заканчиваются ведущие чемпионаты. Поэтому задача Андрея Шевченко и его тренерского штаба - проверка ближайшего резерва сборной.

Собственно, стартовый состав Украины подтверждает эти слова:

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Беседин

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Играют гимны стран.

Игра началась!

2 мин. Тимчик прошел по правому флангу, но выполнить точную передачу в центр штрафной не сумел. А жаль! атака была перспективной.

5 мин. Рисунок игры становится ясным: Украина атакует, Бахрейн отбивается. Пока совсем без мяча гости.

7 мин. Матвиенко хорошо выводил Марлоса, но споткнулся с мячом донецкий украинец.

11 мин Долго катали мяч украинцы, но лазейки в защите Бахрейна так и не нашли.

14 мин. Трубин ошибся с передачей перед собственными воротами и едва не привез выход один на один. Угловой гостей опасным не был.

16 мин. Кривцов заработал предупреждение за грубую игру.

20 мин. Гости прострелили с фланга Миколенко, но Трубин спокойно забрал мяч.

22 мин. Миколенко прорвался по левому флангу и отдал на Шапаренко в центр. Николаю не дали качественно пробить.

25 мин. Степаненко опасно ударили по колену, но поднялся Тарас. Хотя лежал долго.

28 мин. Опять Тымчик прорывался, но на этот раз даже угловой не удалось заработать.

30 мин. Первый удар в створ после рикошета от Степаненко нанесли гости. Трубин среагировал на рикошет.

34 мин. Зубков забежал в офсайд и получил порцию критики от Матвиенко. А в следующей атаке Беседин бил по воротам и размял голкипера гостей.

37 мин. Марлос и Беседин пока первые кандидаты на замену.

39 мин. Штрафной в исполнении Марлоса - в метре от ворот.

41 мин. Степаненко и Марлос классно обыгрались перед штрафной площадкой, но завершающий удар Беседина заблокировали.

45 мин. Маленький штурм устроили украинцы, но никак не удается вывести кого-то на завершающий удар. И сразу свисток на перерыв.

Возобновилась игра.

Замены в нашей команде. Довбик, Судаков и Цыганков выходят на поле вместо Зубкова, Степаненко и Беседина.

47 мин. Макаренко неудачно отдавал на Матвиенко и только чудо спасло нас от выхода один на один.

48 мин. Марлос вывалился на угол вратарской, но пробил значительно выше ворот.

51 мин. Марлос разыгрался. С левой бил, но голкипер парировал.

55 мин. Гости попытались сходить в атаку, но уперлись в стену еще на подступах к штрафной.

58 мин. Выход один на один Бахрейна сорвал арбитр свистком об офсайде. Гости не обижаются - вне игры действительно было.

61 мин. Довбик сильно бил из офсайда, но даже так забить голкипер не дал.

62 мин. Шапаренко в своем стиле на широком шаге вышел на ударную позицию, но пробил прямо в голкипера.

64 мин. Замены у нас. Попов и Сидорчук вышли вместо Кривцова и Макаренко.

67 мин. Цыганков финтами разбросал защиту и прорвался правым флангом. Вместо прострела выполнил навес, который перелетел и Довбика, и голкипера.

69 мин. Лучший момент матча! Довбик после паса Марлоса уже обвел вратаря, но попал в штангу!

73 мин. Пенальти в наши ворота. Трубин сбил форварда гостей.

0:1 Паненку забивают гости.

77 мин. Цыганков хорошо вырезал в угол, но раз голкипер дотянулся.

78 мин. Шапаренко обвел стенку, но не попал в ворота со штрафного. Это не в чемпионате Украины Николаю бить.

80 мин. Шапаренко хорошо добивал после затяжной атаки, но вратарь сегодня отбивает все.

83 мин. Сидорчук бьет из-за пределов штрафной, но даже и близко не попадает в створ.

87 мин. Успокоилась игра, как ни странно. Ничего не получается в Украины. Серия без побед продлится до четырех матчей.

90 мин. Судаков обрезался в центре поля, но гости не реализовали выход один на один. Просто в угол не попал нападающий.

90+3 Гол! Цыганков! Довбик прорвался по правому флангу и сильно постреливать на Виктора - 1:1.

Все, опять ничья - 1:1.

Украина в четвертый раз подряд сыграла вничью с одинаковым счетом - 1:1. Раньше так закончились матчи против Франции, Финляндии и Казахстана.