Ребров поссорился с президентом "Ференцвароша". Какие причины

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский тренер Сергей Ребров покинет венгерский "Ференцварош" из-за конфликта с руководством клуба.

Реброву не нравится, что президент клуба Габор Кубатов вмешивается в трансферные вопросы команды, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Можно точно сказать, что Ребров закончил с "Ференцварошем". Я думаю, это почти достоверная информация.

Сделал это по простой причине. Когда президент клуба начинает рассказывать, кого покупать, кого брать или не брать - это сложно. Это является проблемой в большинстве случаев ухудшение отношений президентов и тренеров, когда президент начинает рассказывать, что надо делать, кого брать, и таким образом влиять на ситуацию в команде. В "Ференцвароше" так и произошло.

Я уважаю Сергея Станиславовича за принципиальную позицию и за то, что он не захотел продолжать сотрудничество в таких условиях", - сказал журналист в программе "Цыганик LIVE".

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. За это время он трижды сделал команду чемпионом и вывел ее в Лигу Европы и Лигу чемпионов. До работы в Будапеште Ребров возглавлял "Динамо" и "Аль Ахли". По сообщению СМИ, наставник может продолжить тренерскую карьеру в АЕК, "Тоттенхэма", или "Фенербахче".