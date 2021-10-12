Лидер "Шахтера" близок к завершению карьеры

Марлос выступает за "Шахтер" восемь лет. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 33-летний Марлос близок к завершению карьеры.

Натурализованный бразилец после завершения контракта с "Шахтером" 31 декабря 2021-го может завершить с футболом, сообщает Bolavip.

По информации портала, руководство "Сан-Паулу" узнало от источников, близких к игроку, Марлос размышляет над вопросом завершения карьеры после окончания контракта с "Шахтером".

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Отмечается, что он хочет вернуться в Бразилию с семьей и заняться бизнесом.

Несмотря на это, "Сан-Паулу" готов подписать футболиста, если он отвергнет идею с прекращением выступлений.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что клуб готов предложить ему новое соглашение. Тренер горняков Роберто Де Дзерби сообщал, что рассчитывает на игрока.

Марлос выступает за "Шахтер" с 2014 года. Перед этим выступал за "Металлист", "Куритибу" и "Сан-Паулу".

15 октября "Шахтер" сыграет против "Зари" в матче чемпионата Украины.