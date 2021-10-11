Довбика отказались продавать в Францию за €5 млн

Стоимость Довбика оценивают суммой со многими нулями. Фото: УАФ

Нападающий "СК Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик мог сменить клубную прописку этим летом. Нопредложение не устроило ни его, ни днепрян.

В прошлом трансферном окне подписать украинского форварда хотел французский "Труа", который входит в City Football Group. Но французы поскупились на сумму покупки. Сообщает "Та то таке".

Для "Динамо" и "Шахтера" цена на Довбика будет однозначно выше рыночной - €10-12 млн. Довбик однозначно смотрит в сторону Европы. Наиболее конкретное предложение этого лета была от Труа - в последний день трансферного окна за него предложили €5 млн.

"СК Днепр-1" хотел получить большую сумму, поэтому отказал. Свободные средства французы использовали на аренду вингера "Динамо" Жерсона Родригеша.

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Ранее "Труа" приобрел нападающего 20-летнего Николая Кухаревича, которого отправил в аренду в бельгийский "Левен". Довбик забил победный для Украины гол в матче 1/8 финала Евро со Швецией.