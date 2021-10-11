Стало известно, сколько "Шахтер" заработал в прошлом сезоне

В прошлом сезоне донецкий "Шахтер" заработал 2 млрд 284 млн.

Донецкий клуб опубликовал годовой отчет финансовой деятельности за сезон 2020/21, сообщает сайт клуба.

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Доход от продажи и аренды игроков составил 178 млн, от УЕФА и ФИФА - 1 млрд 615 млн, от коммерческой деятельности - 491 млн.

В сезоне 2020/21 горняки заплатили налогов в государственный бюджет Украины 496 млн 996 тыс.

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. В текущем сезоне команда занимает второе место и отстает от "Динамо" на три очка.

В следующем туре команда Роберто Де Дзерби сыграет против "Зари". Игра состоится 15 октября. Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте не нашем сайте.