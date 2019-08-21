Криштиану Роналду планирует завершить спортивную карьеру

Криштиану Роналду играет в футбол из-за удовольствия. Фото: sportarena.com

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" 34-летний Криштиану Роналду ошеломил фанатов новостью о завершении спортивной карьеры.

Подробностями поделилось издание Marca.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секс-скандал с Роналду: футболист признался, что заплатил девушке

По словам Роналду, он будет играть до тех пор, пока футбол приносит удовольствие.

"Возможно закончу карьеру в следующем году. Но все равно я могу игратьдо 40-41 года. Всегда говорю, что нужно наслаждаться моментом. Именно этим я занимаюсь", - прокомментировал Криштиану.

Полиция Кореи начала расследование против организатора матча "Ювентуса" со звездами местного чемпионата. Все из-за неучастия в поединке Криштиану Роналду.