На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Могила Алексея Боднара находится в селе Боршив Перемышлянской городской ОТГ Фото: wiki

30 июня 1941-го в тюрьме города Перемышляны, что на Львовщине, чекисты расстреляли священника УГКЦ 52-летнего Алексея Боднара. Вырезали на его теле крест и посыпали его солью.

Мужчина родился в 1889 году в селе Торгов на Львовщине. Окончил Львовскую греко-католическую духовную семинарию, а рукоположение в священники принял во времена Первой мировой войны. Служил управляющим приходов в нескольких селах.

В 1921 году начал выполнять те же обязанности в селе Боршив. Преподавал религию в местной школе, одновременно активно занимался национально-просветительской деятельностью - заказывал в село украинские книги и журналы. Этим вызвал недовольство со стороны поляков, но они не противодействовали. Позже Алексей Боднар создал в селе ячейку Украинского Католического Союза. Организация стремилась поддерживать всестороннее развитие украинского народа в христианском духе.

В 1932 году Боднар откликнулся на просьбу митрополита Андрея Шептицкого собрать помощь бедным и безработным, а в 1938 году Шептицкий назначил священника куратором образования Перемышлянского деканата.

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Вскоре началась Вторая мировая война. Западную Украину оккупировали советские войска, а спецслужбы начали преследование Греко-католической церкви и всех проукраинских деятелей. Уже в 1941 году, с наступлением немцев на СССР, преследования и аресты заменились массовыми расправами. Отца Боднара предупредили об опасности и посоветовали спрятаться, но он отказался и сказал, что не сделал ничего плохого.

26 июня его арестовали и бросили в тюрьму НКВД в Перемышлянах. Пытали 4 суток, а после того расстреляли вместе с другими заключенными. Немецкая администрация разрешила доставить тело отца в Боршев, где 1 июля 1941 его похоронили.

В апреле 1941 года в УССР действовало 62 тюрьмы, из них 26 тюрем в Западной Украине. Тюрьмы были переполнены заключенными - в них удерживали 72 тыс. 768 человек. Там сидели политики, религиозные деятели, представители интеллигенции, бывшие чиновники и военные, "кулаки", активисты национально-освободительного движения, уголовные преступники и арестованы за различные бытовые преступления. Нарком государственной безопасности Всеволод Меркулов издал приказ, в котором говорилось о срочном учет всех заключенных в тюрьмах. Должны были провести деление на тех, подлежащих депортации в концлагеря ГУЛАГа и тех, кого необходимо расстрелять. Во многих городах Западной Украины после сильных нацистских бомбардировок местные руководители НКВД самостоятельно начали уничтожать заключенных. Прокурор Львовской области Леонтий Харитонов санкционировал казнь политических заключенных. "Врагов народа" без суда поливали очередями из автоматов прямо в камерах через дверцу для передачи пищи, забросали гранатами. Трупы хоронили во дворах тюрем.