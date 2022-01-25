"Коломойский должен больше миллиона долларов" - бывший игрок сборной Украины

Артём Федецкий завершил выступления за сборную Украины в 2017 году. Фото: Dynamo.kiev.ua

Бывший игрок сборной Украины 36-летний Артем Федецкий рассказал, что владелец "Днепра" Игорь Коломойский задолжал ему серьезную сумму.

Во время выступлений за "Днепр" Федецкому не платили зарплату девять месяцев. Футболист не рассчитывает получить долги.

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"Сколько денег должен Коломойский? Много, уже не помню. Более миллиона долларов - это точно, но нет никаких судов. Эмоции и воспоминания, которые я пережил в "Днепре", были невероятными. Когда вспоминаешь какие-то моменты с того времени, это всегда греет душу.

Говорят, человек может запомнить до 20 дней в году, а тут помнишь почти все. Это гораздо дороже денег. У нас был хороший коллектив, ребята боролись на футбольном поле за герб "Днепра". Благодарность болельщикам - их поддержка невероятна", - сказал Федецкий в интервью Fanday.net.

Артем Федецкий является питомцем "Шахтера", но закрепиться в донецкой команде не мог. Выступал за "Арсенал" Киев, ФК "Харьков", "Карпаты", "Днипро" и немецкий клуб "Дармштадт".

Футбольный клуб "Днепр" выступает на любительском уровне. У клуба есть долги примерно €30 млн. В составе сборной Украины провел 53 матча и забил два гола. Участвовал в Евро-2016. Летом 2019-го завершил профессиональные выступления.