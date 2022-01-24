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понедельник, 24 января 2022 09:15

Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"

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Первое поражение Конте. &quot;Челси&quot; победил &quot;Тоттенхэм&quot;
Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм" осенью 2021 года. Фото: REUTERS

В центральном матче чемпионата Англии "Челси" победил "Тоттенхэм" - 2:0.

Хозяева больше атаковали в первом тайме, но забить смогли уже после перерыва. Открыл счет классным дальним ударом Хаким Зийех, после чего Тиаго Силва запер подачу Мейсона Маунта со штрафного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ман Сити" прервал 12-матчевую победную серию

Команда Томаса Тухеля прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате. "Тоттенхэм" потерпел первое поражение в Премьер-лиге под руководством Антонио Конте.

"Челси" остается на третьем месте, но сократил отставание от лидера "Манчестер Сити" до 10 очков. "Шпоры" - седьмые, но имеют два матча в запасе.
В следующем туре "Челси" сыграет с "Арсеналом", а "Тоттенхэм" встретится с "Саутгемптоном".

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