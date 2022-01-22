"Вест Хэм" пропустил в последней атаке и проиграл "МЮ". Ярмоленко не играл

В центральном матче дня в английской Премьер-лиге сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм".
Это был поединок 23-го тура чемпионата Англии.
Андрей Ярмоленко уже привычно начал игру в запасе "Вест Хэма".
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"МЮ" на протяжении всего матча больше владел инициативой. Гости первый удар в створ ворот нанесли аж на 77-й минуте.
Манкунианцы пробивали гораздо больше, однако дивидендов это не приносило. Практически все попытки оказались неточными.
На 90 минуте команды обменялись опасными атаками, но удачно действовали вратари.
Судьба противостояния решилась в компенсированное время. Маркус Рашфорд забил гол после прострела Эдинсона Кавани.
"Манчестер Юнайтед" потеснил "Вест Хэм" с четвертого места в турнирной таблице. Разрыв между командами составляет одно очко.
Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне отыграл в 19-ти матчах, забил один гол.
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